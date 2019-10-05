"Складно стримувати": біткоїну спрогнозували різке зростання

Курс найпопулярнішої криптовалюти Bitcoin може досягти позначки в $8800, якщо сьогодні не опуститься нижче $8000.

Так вважає аналітик CoinDesk Омкара Годбоул. На його думку, продавцям стає складніше утримувати вартість першої криптовалюти на поточних рівнях, це може привести до короткострокового подорожчання головної цифрової монети, передає РБК.

Експерт попередив, що під час зростання ціна активу зіткнеться з опором в $8500. Годбоул додав, що висхідний рух навряд чи буде довгим, оскільки графіки як і раніше залишаються "ведмежими".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, середньоринковий курс Bitcoin становить $8189. У п'ятницю, 4 жовтня, ціна опускалася до позначки в $8150. Упродовж минулої доби перша криптовалюта подешевшала на 1%, а в кінці вересня вона встановила локальний мінімум в $7800.

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