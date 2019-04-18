Складено рейтинг 200 найбагатших бізнесменів Росії: як виглядає перша п'ятірка

Впливове видання Forbes склало рейтинг 200 найбагатших бізнесменів Росії, на першому місці якого опинився глава "Новатека" і акціонер "Сибура" Леонід Міхельсон зі статком у $24 млрд.
Як повідомляється на сайті видання, на другому місці знаходиться голова ради директорів НЛМК Володимир Лісін зі статками у $21,3 млрд, а на третьому - президент "Лукойлу" Вагіт Алекперов ($20,7 млрд).
Леонід Міхельсон
Finparty
Володимир Лісін
Uznayvse
Вагіт Алекперов
24СМІ
На четвертому і п'ятому місцях знаходяться основний власник "Сєвєрсталі" Олексій Мордашов і член ради директорів "Новатека" Геннадій Тимченко зі статками $20,5 млрд і $20,1 млрд відповідно.
Видання зазначає, що сумарні статки 200 найбагатших росіян склали $496 млрд.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 квітня журнал Time опублікував оновлений рейтинг 100 найвпливовіших людей світу, в якому знову не виявилося президента Росії Володимира Путіна.
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