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Складено рейтинг 200 найбагатших бізнесменів Росії: як виглядає перша п'ятірка

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Впливове видання Forbes склало рейтинг 200 найбагатших бізнесменів Росії, на першому місці якого опинився глава "Новатека" і акціонер "Сибура" Леонід Міхельсон зі статком у $24 млрд.

Як повідомляється на сайті видання, на другому місці знаходиться голова ради директорів НЛМК Володимир Лісін зі статками у $21,3 млрд, а на третьому - президент "Лукойлу" Вагіт Алекперов ($20,7 млрд).

Леонід Міхельсон

Леонід Міхельсон

Finparty

Володимир Лісін

Володимир Лісін

Uznayvse

Вагіт Алекперов

Вагіт Алекперов

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На четвертому і п'ятому місцях знаходяться основний власник "Сєвєрсталі" Олексій Мордашов і член ради директорів "Новатека" Геннадій Тимченко зі статками $20,5 млрд і $20,1 млрд відповідно.

Видання зазначає, що сумарні статки 200 найбагатших росіян склали $496 млрд.

Складено рейтинг 200 найбагатших бізнесменів Росії: як виглядає перша п'ятірка

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 квітня журнал Time опублікував оновлений рейтинг 100 найвпливовіших людей світу, в якому знову не виявилося президента Росії Володимира Путіна.

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