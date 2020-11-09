Склад НКРЕКП необхідно негайно перезавантажити, – Буймістер

Члени Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) скомпрометували себе і цей орган має бути якомога скоріше перезавантажений.

Про це повідомила депутат, член фракції "Слуга Народу" Людмила Буймістер.

"Закон про НКРЕКП необхідно привести у відповідність до конституції, зняти всі запитання щодо його нелегітимності і перезавантажити цей орган. Виправити правову колізію потрібно негайно", - заявила депутат на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, члени НКРЕКП компрометують діяльність комісії, і тому довіра до неї падає буквально щодня.

"Склад НКРЕКП тероризує промисловість і постійно підвищує тариф на передачу "Укренерго", що тільки погіршує ситуацію в економіці. Найважливіші для країни галузі – енергетика та промисловість зазнають краху та втрати конкурентоздатності. І все це через небажання Регулятора викорінювати масштабні маніпуляції та недоліки на ринку електроенергії, через які страждають всі", – зазначила Буймістер.

Депутат додала, що дії НКРЕКП дедалі поглиблюють кризу в енергетиці і тому зволікати з відставкою діючих членів комісії неприпустимо.

"Саме тому я доєдналася до подання інших 49-ти народних депутатів в Конституційний суд України щодо визнання неконституційним призначення деяких членів НКРЕКП. Сподіваюсь, що довго розгляд справи в КСУ не триватиме і місця діючих членів НКРЕКП звільняться для нових - кваліфікованих фахівців з державницькою позицією", - підсумувала Буймістер.

Нагадаємо, 4 листопада до Конституційного суду надійшло подання від 50 депутатів від майже всіх фракцій і груп про визнання неконституційними указів президента про призначення діючих членів НКРЕКП.

На думку депутатів, президент під час призначення членів комісії вийшов за межі конституційних повноважень, через що діючий склад НКРЕКП нелегітимний. За словами народного депутата Олексія Кучеренка, закон про НКРЕКП потребує негайного приведення у відповідність до Конституції.

Більшість членів діючого складу НКРЕКП були призначені в жовтні 2019 року. З грудня того ж року розпочалася найбільша за всю історію незалежності криза на енергетичному ринку.

Відповідальність за неї, за даними тимчасової слідчої комісії парламенту, лежить на НКРЕКП. Дії комісії також розкритикували Європейське Енергетичне співтовариство та Антимонопольний комітет України. Останній звинуватив регулятор в штучному обмеженні конкуренції і свідомому створенні умов для маніпуляцій.

Критика дій НКРЕКП відбувається на фоні корупційного скандалу з головою комісії Валерієм Тарасюком, щодо якого НАЗК розпочало антикорупційну перевірку через сімейний енергетичний бізнес.