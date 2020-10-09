Скільки заробили Шмигаль і міністри у вересні: розкрито розміри окладів і доплат

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заробив у вересні 55 809,99 грн (отримав 44 927,04 грн). Його оклад – 45 024,55 грн, зарплата за час відряджень – 10 005,44 грн, перерахунок зарплати за серпень – 780 грн.

Про це йдеться у відповіді Секретаріату Кабміну на запит "Слово і діло". Віцепрем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина заробила у вересні 55 810 грн (фактично отримала 44 927,05 грн): оклад – 52 278 грн, зарплата за час відряджень – 2751 грн, перерахунок зарплати за серпень – 780 грн.

Віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров і міністр Кабміну Олег Немчінов заробили по 55 810 грн (отримали по 44 927,05 грн): оклад – 52 528,64 грн, зарплата за час відряджень – 2501,36 грн, перерахунок зарплати за серпень – 780 грн.

Зарплата Олексія Резнікова у вересні склала 55 809,99 грн (виплатили 47 525,91 грн). Оклад віцепрем'єра – 47 525,91 грн, зарплата за час відряджень – 7504,08 грн, перерахунок зарплати за серпень – 780 грн.

До речі, міністр, прем'єр-міністр і віцепрем'єр отримують однакові оклади, але різні надбавки, зокрема і премії за результатами роботи, доплати за стаж і т.д. У середньому міністри можуть заробляти до 80 тис. грн.

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