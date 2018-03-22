Скільки втратила Україна через агресію Росії: названі цифри

Українська економіка за чотири роки втратила майже $100 млрд через анексіїю Криму, а також агресію Росії на Донбасі.

Такі розрахунки представив у своїй доповіді старший науковий співробітник Євразійського центру "Атлантичної ради" Андерс Аслунд, передає "Укрінформ".

"Найпростіше і найбільш узагальнене визначення збитків, які понесла Україна, полягає в помноженні частки втраченого ВВП України на чотири. Донбас був джерелом 10% ВВП України, а Крим - 3,7%. Міжнародний валютний фонд (МВФ) оцінив ВВП України в докризовий, 2013 рік, на рівні $179,6 млрд. Таким чином, загальна вартість активів Криму і Донбасу склала 13,7% з $ 179,6 млрд, помножене на чотири, або $98,4 млрд", - підкреслив він.

За його словами, з початку російської анексії Україна відразу втратила державну власність, яка включала в себе нафтогазові холдинги, інфраструктуру, будівлі, землю і військові об'єкти.

Найбільші збитки в Криму стосуються газових активів, які охоплювали 18 газових родовищ в Чорному морі, приблизна вартість яких складає $ 40 млрд. У банківському секторі Україна втратила близько $ 1,8 млрд.

"Економічна і гуманітарна ситуація на Донбасі жахлива і суттєво контрастує з ситуацією в Криму", - зазначено у доповіді.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Кабінет міністрів припинив дію програми економічного співробітництва України і Російської Федерації на 2011-2020 роки. Кабмін також доручив Міністерству закордонних справ України в установленому порядку поінформувати уряд Росії.