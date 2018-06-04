Скільки українці отримують в доларах і як ростуть доходи: цікава деталь

В Україні середня зарплата станом на квітень склала $ 324, за минулий рік зростання досягло 30%. У гривнях середня заробітна плата додала за аналогічний період 27,35%. Таким чином, рівень доходів в доларовому еквіваленті за рахунок зміцнення гривні зростає швидше.

Про це на своїй сторінці Facebook написав фінансист Володимир Компанієць. Приріст реальної середньої зарплати склав близько 12,5% (з урахуванням інфляції). Традиційно найвищі заробітні плати - в столиці.

Новини Українці із середніми зарплатами не отримають субсидії

Регіони з найбільшими середніми зарплатами:

1) Київ - 13150 грн

2) Донецька обл. - 9982 грн

3) Київська обл. - 8559 грн.

Регіони з найменшими середніми зарплатами:

1) Чернівецька обл. - 6394 грн

2) Тернопільська обл. - 6495 грн

3) Херсонська обл. - 6613 грн.

Найбільш високооплачувані сфери:

1) Інформація та телекомунікації - 15 713 грн

2) Фінансова та страхова діяльність - 15596 грн

3) Професійна, наукова і технічна діяльність - 11397 грн

Самі низькооплачувані сфери:

1) Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги - 5537 грн

2) Тимчасове розміщення та організація харчування - 5641 грн

3) Освіта - 6557 грн

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше віце-прем'єр-міністр Павло Розенко повідомив про намір уряду розглянути підвищення мінімальної заробітної плати до 4200 гривень .

Станом на 1 червня в Україні середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій за підсумками квітня склала 8 480 грн, що в 2,3 рази вище рівня мінімальної зарплати (3 723 грн).