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Скільки США витратили на армію України за п'ять років: озвучена сума

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США із 2014 року витратили на українську армію більше 1,3 мільярда доларів.

Про це розповів російським "Известиям" прес-секретар Пентагону Ерік Пахон. За його словами, ці гроші пішли на зміцнення армії і поліпшення її взаємодії з НАТО.

Він додав, що Вашингтон вітає прагнення Києва вступити в Альянс.

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Скільки США витратили на армію України за п'ять років: озвучена сума

"112 Україна"

"Ми рішуче підтримуємо право цієї країни вільно вибирати своє майбутнє і політичний курс без зовнішнього втручання", — заявив Пахон.

При цьому підкреслюється, що останньою умовою буде територіальне питання – зокрема, "кримська проблема".

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні у Чорне море зайшли відразу три військові кораблі НАТО з Нідерландів, Іспанії та Канади. Відео викликало переполох у мережі.

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Тема
Російська воєнна загроза
Місце
США
Теги
НАТОПентагон
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40 tetigistus
40 tetigistus
Это черная дыра какая-то)
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
....один самолет стоит 50 миллионов...а у Окраины за 5 лет не появилось ни одного самолета...вооще....армия без самолетов..это не армия..это дерьмо
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Сидоров Андрей, Зато у них появилось два фрегата. Которые правда еще стоят в порту США, но это такие мелочи)
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