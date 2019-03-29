Скільки США витратили на армію України за п'ять років: озвучена сума

США із 2014 року витратили на українську армію більше 1,3 мільярда доларів.

Про це розповів російським "Известиям" прес-секретар Пентагону Ерік Пахон. За його словами, ці гроші пішли на зміцнення армії і поліпшення її взаємодії з НАТО.

Він додав, що Вашингтон вітає прагнення Києва вступити в Альянс.

"112 Україна"

"Ми рішуче підтримуємо право цієї країни вільно вибирати своє майбутнє і політичний курс без зовнішнього втручання", — заявив Пахон.

При цьому підкреслюється, що останньою умовою буде територіальне питання – зокрема, "кримська проблема".

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні у Чорне море зайшли відразу три військові кораблі НАТО з Нідерландів, Іспанії та Канади. Відео викликало переполох у мережі.

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