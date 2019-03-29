Скільки США витратили на армію України за п'ять років: озвучена сума

США із 2014 року витратили на українську армію більше 1,3 мільярда доларів.
Про це розповів російським "Известиям" прес-секретар Пентагону Ерік Пахон. За його словами, ці гроші пішли на зміцнення армії і поліпшення її взаємодії з НАТО.
Він додав, що Вашингтон вітає прагнення Києва вступити в Альянс.
"112 Україна"
"Ми рішуче підтримуємо право цієї країни вільно вибирати своє майбутнє і політичний курс без зовнішнього втручання", — заявив Пахон.
При цьому підкреслюється, що останньою умовою буде територіальне питання – зокрема, "кримська проблема".
Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні у Чорне море зайшли відразу три військові кораблі НАТО з Нідерландів, Іспанії та Канади. Відео викликало переполох у мережі.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Російська воєнна загроза" на сайті "OBOZREVATEL".