Скільки проіснує біткоїн: у Bloomberg дізналися відповідь

Біткоїн та інші криптовалюти, найімовірніше, проіснують більше, ніж п'ять років. При цьому курси будуть рости.

Про це йдеться у результатах опитування видання Bloomberg. 55% респондентів вважають, що криптовалюти чекає стійке зростання, 28% — курс буде падати, 8% — вартість злетить до небес, і 9% — зникнуть. Також журналісти дізналися, як довго існуватиме біткоїн.

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81% респондентів вважає, що віртуальні валюти проіснують довше, ніж п'ять років; 17% вважають, що криптовалюти зникнуть протягом п'яти найближчих років. Лише одна людина проголосувала за те, що цифрові гроші зникнуть протягом року. Третє питання складалося із двох пунктів: чи є криптовалюта загрозою для валют і чи загрожують вони урядам. 51% впевнені, що ні.

Раніше генеральний менеджер Банку міжнародних розрахунків Агустін Карстенс заявив, що біткоїни — це бульбашка, піраміда й екологічна катастрофа водночас.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Комісії із термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не складуть.