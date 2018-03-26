Скільки платять за комуналку в Україні та ЄС: подорожчає все

В Україні вже незабаром можуть підвищити тарифи на електроенергію, газ, в результаті подорожчають холодна і гаряча вода, опалення. Чинний тариф на "ток" в 1,5 рази нижче економічно обґрунтованого, проте в Нацкомісії в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) пообіцяли "вирівняти" ціни тільки до літа 2019-го.

У той же час вартість газу уряд повинен переглянути вже в найближчі тижні. Швидше за все, в новий опалювальний сезон українці увійдуть вже з подорожчали блакитним паливом і опаленням.

"Обозреватель" з'ясував, скільки платять за комуналку в ЄС і як можуть вирости тарифи в Україні.

Імпортний паритет: як відрізняються ціни

Електроенергія: подорожчання від 20% до понад 50%. Вартість електроенергії в 2018 році повинна піднятися на 20%, йдеться в консенсус-прогнозі Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ). У НКРЕКУ, яка встановлює тариф, погоджуються: дійсно, українці за "ток" платять менше, ніж повинні.

Так, якщо перерахувати діючий тариф з урахуванням інфляції, зростання зарплат, подорожчання оптової електроенергії, виявиться, що ціна повинна бути в 1,5 рази вище. Економічно обґрунтована вартість 1 кВт * год - 251 коп. У той час як українці купують кВт * год при споживанні менше 100 кВт * год / місяць всього за 90 коп., а за кожен наступний кіловат - 168 коп.

Однак, як стало відомо "Обозревателю", вартість електроенергії НКРЕКУ в цьому році переглядати не планує. Швидше за все, тариф на "ток" переглянуть тільки після запуску ринку електроенергії. Електроенергія в Україні одна з найдешевших в Європі. Так, за даними Євростату, середня ціна в ЄС - 656 коп. за 1 кВт * год, в Румунії - 368 коп. за 1 кВт * год, а в Німеччині - 982 коп.

Газ: подорожчання від 12% до понад 60%. За чинною до квітні формулою розрахунку тарифу на газ вартість блакитного палива повинна збільшитися на 62%. Правда, на даний момент уряд розробляє нову методику розрахунку тарифу, тому такого різкого стрибка цін, швидше за все, не буде.

Наприкінці минулого року представник МВФ в Україні Йост Люнгман в черговий раз нагадав - утримування тарифу на газ на рівні імпортного паритету є "зобов'язанням України за програмою, яку підтримує МВФ". Або Україна перегляне вартість газу, або доведеться справлятися без чергового кредитного траншу. А в умовах, коли на наступні кілька років припадають великі платежі за старими боргами, впоратися без Фонду буде складно.

Якщо з тарифу виключать витрати на транспортування з Дюссельдорфа і змінять розрахунковий період, то вартість блакитного палива може вирости для українців на 12-14%. Навіть з урахуванням значного подорожчання в минулі роки, газ в Україні один з найдешевших. Так, в Румунії один кубометр обходиться в 10,68 грн, в Польщі - 14,24 грн, в середньому по ЄС - 19,62 грн, а в Україні - лише 6,9 грн.

Які комунальні послуги і чому можуть подорожчати в Україні

Тарифи на комунальні послуги пов'язані між собою. Так, якщо підняти вартість електроенергії, то збільшаться ціни на холодну і гарячу воду. Якщо ж підвищити тариф на газ, то пропорційно подорожчають опалення та гаряча вода. На даний момент вартість комунальних послуг розраховують самі підприємства. Свої розрахунки вони направляють в НКРЕКУ, там їх перевіряють і затверджують. Виняток - тариф на блакитне паливо. Вартість газу в Україні визначає Кабінет міністрів.

Для прикладу "Обозреватель" розрахував, як можуть зміниться ціни на послуги, якщо газ подорожчає на 14%. Так, в Києві вартість опалення в квартирі площею 40 квадратних метрів може подорожчати з 2337 до 2664 грн, гаряча вода з 367 до 441 грн, а газ - з 70 до 79 грн. При розрахунку використовувалися нормативи споживання для сім'ї з трьох осіб.

Витрати на комунальні послуги закладені в собівартості більшість товарів і послуг. Підвищення тарифів може спровокувати прискорення інфляції. У той же час в НКРЕКУ впевнені, що комунальні послуги в Україні повинні продаватися за своєю реальної вартості. А тим українцям, у яких не вистачає грошей на оплату рахунків, рекомендують оформити субсидію.