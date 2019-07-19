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Скільки коштував українцям візит Зеленського в Канаду: сума

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Офіційний візит у Канаду президента України Володимира Зеленського, який відбувся 1-3 липня 2019 року, коштував українському бюджету приблизно 3,63 млн грн ($140 тис.).

Про це свідчать дані офіційної відповіді Державного управління справами, передає "Апостроф".

"Державне управління справами здійснило оплату витрат на відрядження у розмірі 16,7 тис. доларів США і 90,6 тис. гривень, а також авансовий платіж на авіаперевезення офіційної делегації – 3 100,3 тис. гривень", – йдеться в повідомленні.

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Скільки коштував українцям візит Зеленського в Канаду: сума

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 липня Зеленський у рамках офіційного візиту в Канаду провів зустріч із прем'єр-міністром країни Джастіном Трюдо.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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