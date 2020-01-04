Скільки буде коштувати долар у 2020-му році: з'явився несподіваний прогноз курсу гривні

В Україні середній курс долара у 2020 році буде 25 грн/$, за базовим прогнозом.

Такі цифри озвучила аналітик Concorde Capital Євгенія Ахтирко в статті для НВ. За її словами, водночас, не можна виключати, що ревальваційні очікування будуть сильнішими, і зміцнення курсу в наступному році буде більш значним, ніж передбачається наразі.

"В цілому, курс буде залежати від припливу валюти по фінансовому рахунку. Зокрема, всіх хвилює питання, як вплине на ринок очікуване ослаблення інтересу нерезидентів до ОВДП (облігацій внутрішньої державної позики). Зрозуміло, що в міру зниження ставок на ОВДП, приплив валюти, пов'язаний з купівлею гривні для подальшого придбання ОВДП буде знижуватися, тому можна припускати, що ревальваційний тиск буде знижуватися", – вважає аналітик.

Ахтирко додала, що не можна виключити, що настрої на ринку різко зміняться, довіра до економіки і національної валюти різко ослабне і девальваційний тренд запанує.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні курс долара в п'ятницю, 3 січня, знизився на 6 копійок. Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 24,63 грн/$.

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