Скільки коштуватиме долар: Гройсман озвучив реальний курс

В Україні реальний курс долара на 2019 рік становитиме 29,4 грн/$.

Про це прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив у інтерв'ю "Укрінформу". Глава уряду уточнив, що саме за таким курсом розрахований проект державного бюджету на 2019 рік.

"Абсолютно реальний. Саме тому його і заклали у проект бюджету. А цього року він навіть був нижчим за прогнозований", — сказав Гройсман.

Володимир Гройсман

Нагадаємо, раніше керівник приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць заявив, що нова програма Міжнародного валютного фонду для України дозволить дещо стабілізувати курс долара.

За його словами, чим менші девальваційні очікування, тим більше інвестори впевнені у майбутньому і зацікавлені вкладати гроші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 29 жовтня, курс гривні щодо долара НБУ встановив на рівні 28,26 грн/$. Таким чином, американська валюта за вихідні подешевшала на 7 копійок.