Скасування трудових книжок в Україні: в Мін'юсті розкрили нюанси

Після запровадження електронного реєстру трудового стажу українцям все ж таки краще зберегти паперові документи.

Таку пораду дав в ефірі ObozTV начальник Головного управління юстиції в м. Києві Станіслав Куценко, коментуючи ініціативу Кабміну скасувати обов'язкове використання трудових книжок.

На думку Куценка, трудові книжки можна і потрібно переводити в онлайн-режим. Однак чиновник вказав на кілька нюансів.

"Ключова річ – щоб реально був заповнений реєстр. В ньому мають бути персональні дані про людину (ПІБ, паспортні дані, ідентифікаційний код), а також дані про всі місця його роботи із зазначенням стажу. Причому це не має бути скан документів. Це повинні бути електронні записи", – наголосив він.

Юрист зазначив, що реєстр має бути динамічним, з можливістю внесення нових даних і статистичного аналізу, а також пов'язаним з іншими подібними базами – наприклад, з електронним реєстром лікарняних листів, який хоче зробити МОЗ.

Однак при цьому Куценко порекомендував українцям зберігати і паперові трудові книжки, як мінімум протягом перехідного періоду – щоб можна було виправити помилки в реєстрі у разі потреби.

"Проводжу аналогію з реєстром Міністерства юстиції. У нас є реєстр актів цивільного стану, куди вносяться дані про народження, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені та інші. Бувають ситуації, коли через людський фактор не всі дані правильно вводяться. Тоді паперові носії стають ключовим джерелом інформації. Завдяки їм можна виправити помилки", – пояснив він.

Українцям порадили не викидати паперову трудову після реформи opinionua.com

Як писав OBOZREVATEL, раніше міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет повідомив, що уряд почав роботу над законами, які скасують обов'язкове використання трудових книжок. Замість них з'являться електронні документи з інформацією про стаж співробітника.

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