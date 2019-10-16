Скасування рубля в "Л\ДНР": названо головну перешкоду

Ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука заявив, що вихід тимчасово окупованих територій Донбасу з рублевої зони бажаний, але реалізувати його непросто.

"Що стосується повернення в гривневу зону, то такі тези звучали неодноразово. Я їх розумію і підтримую. Але треба бути реалістами", – сказав він OBOZREVATEL, коментуючи ініціативу, озвучену главою української делегації в Тристоронній контактній групі Леонідом Кучмою.

"Я не думаю, що на сьогоднішній день подібні кроки реальні", – додав екс-заступник міністра.

"Тому що забезпечення гривневою масою окупованих територій – це процес, складний і з точки зору реалізації, і неоднозначний з точки зору політики", – констатував він.

У питанні виходу Донбасу з рублевої зони Тука закликав бути реалістами

Нагадаємо, прес-секретар Леоніда Кучми Дарка Оліфер в своєму Facebook озвучила основні вимоги України в контексті виконання політичної частини Мінських домовленостей, серед яких – розпуск "Л/ДНР" і вихід тимчасово окупованих територій з рублевої зони.

Як писав OBOZREVATEL, Тристороння контактна група з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі на засіданні у вівторок, 15 жовтня, не змогла домовитися про розведення військ і обмін полоненими.

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