В Україні зникнуть книги скарг: розкрито важливий нюанс нововведення

У магазинах, які дорожать думками покупців, книга скарг не зникне, незважаючи на відповідне рішення кабміну. Це спілкування продавця зі споживачем, який приносить йому гроші.

Таку думку у ефірі ObozTV висловив виконавчий директор союзу споживачів України Максим Несміянов. Він додав, що магазинам краще вирішити проблемне питання тихо, задовольнити споживача і працювати далі, аніж виносити питання у публічне поле.

"Книга скарг і пропозицій не зникне з магазинів. Ті, хто дорожить думками споживача, залишать її як фірмові стандарти, так само залишать і телефони "гарячої лінії". А ті, кому все одно, викинуть книгу у смітник. У чому сенс винесення проблеми у публічне поле? Краще вирішити питання тихо, задовольнити споживача, прибрати суперечки і працювати собі далі", — сказав він.

Книга скарг і пропозицій має право на існування, запевняє Несміянов. У нормальних супермаркетах скарги поступають на директора і в центральний офіс цієї мережі, де беруть ситуацію на контроль, додав він.

"Книга скарг працює таким чином, — ви пишете, а директор чи власник магазину приходить і бачить, які проблеми є в магазині і приймає заходи. Тому це має право на існування. Розумієте, не можна рівнятися на нечесний бізнес, якому все одно. Споживач дуже важливий, він приносить гроші у магазин", — зазначив експерт.

Несміянов розповів, що куточок споживача у будь-якому закладі не скасовували. Там мають бути вказані всі дані і номери телефонів контрольних органів, пояснив він.

"Там також мають бути уставні документи підприємства, бо сьогодні є режим спеціальних перевірок. Крім цього у куточку споживача має бути закон про захист прав споживачів, постанови кабміну", — додав експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відповідне рішення про скасування обов'язкової вимоги про ведення книги скарг і пропозицій для клієнтів кабмін виніс у середу, 6 березня. Міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів зазначив, що книга скарг — це радянський рудимент, яка провокувала зловживання з боку контрольних органів. За його словами, книга скарг не є інструментом захисту прав споживачів.

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