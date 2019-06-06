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Скасування блокади Донбасу: сплив несподіваний нюанс переговорів

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Питання про зняття блокади з окупованого Донбасу на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську порушили представники ОРДЛО і підтримала делегація Російської Федерації.

Про це заявив у четвер у Києві спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік, передає "Інтерфакс-Україна".

"Насправді під час дискусії в ТКГ питання про зняття виключно самої блокади ініціювали представники ОРДЛО і підтримала в загальній формі російська сторона", – сказав він.

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Кучма і Сайдік

Кучма і Сайдік

За словами Сайдіка, ініціатива йшла не від представника України Леоніда Кучми, оскільки останній говорив у цілому про комплекс взаємних кроків, пов'язаних із цим питанням.

"Він особливо наголосив, що ця робота повинна бути взаємною, і він, зокрема, говорив про скасування так званого зовнішнього управління підприємствами, а також про низку інших заходів. Усі вони, зрозуміло, повинні реалізовуватися в правовому полі України", – пояснив Сайдік.

За його словами, причиною непорозуміння, яке виникло, є те, що коли представники ОБСЄ в ТКГ вживають термін "блокада", то він у їх розумінні сприймається як "цей широкий комплекс вищевказаних заходів, вжитих усіма сторонами конфлікту".

Крім того, Сайдік висловив думку, що всі обмежувальні заходи, введені з березня 2017 року, зробили свій негативний внесок у збільшення розриву між сторонами конфлікту.

"Ми (ОБСЄ – Ред.) завжди виступали і виступаємо за те, щоб цю тенденцію розриву всередині країни було не тільки припинено, а й відновлено ситуацію, яка передувала березню 2017 року", – підсумував спецпредставник ОБСЄ.

Блокада Донбасу

Блокада Донбасу

rbc.ua

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Тема
Блокада Донбасса
Особи
Леонід КучмаМартін Сайдік
Місце
Україна
Тег
Донбас
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ivanov sergej
ivanov sergej
странные люди ) считают донбасс оккупированным.называют оккупанта.имеют возможность начать блокаду.отрезать трубы,перекрыть границу.для жд и грузового автотранспорта.но почему то отыгрываются за это на своих людях.крыму воду перекрыли.донбассу почти все......а в россии стеклотару перестали покупать )))
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