"Скасували бюрократичні перепони": Гончарук розповів про прорив для бізнесу в Україні

Кабінет міністрів скасував близько 20 актів, які створювали бюрократичні перепони для бізнесу в Україні.

"Те, на чому я завжди наголошую представникам бізнесу – держава для них має бути передбачуваною! Законодавство не має створювати бар’єри та зайві бюрократичні перепони для бізнесу", – написав у Facebook прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

За його словами, уряд ухвалив наступні рішення:

спростити порядок реєстрації іноземних представництв в Україні;

скасувати корупційне поле під час видачі спецдозволів на користування надрами. Відтепер ці дозволи будуть видаватися на електронних аукціонах;

скасувати контрольні марки (голограми) на диски з фонограмами, відеограмами, базами даних. Самі по собі ці марки не гарантували захист від контрафактної продукції, особливо через інтернет;

скасувати дублювання регуляторних актів у сфері роздрібної торгівлі алкоголем. Це знищить корупцію у сфері, а бізнес заощадить близько 1,5 млн грн/рік.

"Ми обрали складний шлях. Щоб все втілити в життя, нам потрібен не один рік", – резюмував Гончарук.

Кабінет міністрів скасував близько 20 актів, які створювали бюрократичні перепони для бізнесу в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2020 році прогнозується прискорення зростання валового внутрішнього продукту до 3,3%.

Водночас очікується сповільнення споживчої інфляції до 6%, свідчить проєкт Державного бюджету на 2020 рік.

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