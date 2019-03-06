Скандальну справу проти Труханова закрили: з'явилася реакція НАБУ

Національне антикорупційне бюро закрило кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення мера Одеси Геннадія Труханова, який звинувачується у розкраданнях під час продажу заводу "Краян".

Таку інформацію підтвердили в Національному антикорупційному бюро України. Як повідомила прес-служба відомства в Facebook, детективи Бюро почали закривати кримінальні провадження про незаконне збагачення через рішення Конституційного суду.

"Серед уже закритих - справи за фактами незаконного збагачення чиновників і суддів, а також мера Одеси. Що стосується останнього, то нагадуємо, що Одеський міський голова вже звинувачується у заволодінні 185 млн грн міського бюджету. Справа стосовно нього слухається в Малиновському районному суді Одеси", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що рішення КС про визнання неконституційною ст.368-2 до цього судового процесу стосунку не має, оскільки чиновник звинувачується в корупційному злочині за іншою статтею - ч.5 ст.191 КК України. Детективи НАБУ також продовжують розслідування інших фактів можливої протиправної діяльності голови Одеської мерії.

Геннадій Труханов Політрада

"Загалом, рішення КС змушує детективів закрити 65 кримінальних проваджень, але тільки в частині незаконного збагачення. Водночас інші факти корупційної діяльності в межах цих проваджень, кваліфіковані за статтями не скасовані КС, будуть розслідуватися і далі", - підкреслили в НАБУ.

Нагадаємо, раніше Конституційний суд України опублікував текст рішення про скасування статті 368-2 Кримінального кодексу про покарання за незаконне збагачення, яка була визнана такою, що не відповідає Основному Закону.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У жовтні 2017 року НАБУ провело у Труханова обшуки в рамках двох кримінальних проваджень "за фактами можливого зловживання службовим становищем посадовими особами Одеської міської ради".

У лютому 2018 року мера Одеси затримали в аеропорту "Бориспіль". У підсумку його відпустили на поруки.

Стало відомо про те, що Труханов має паспорт громадянина РФ.

У червні 2018 року САП і НАБУ завершили розслідування щодо Труханова і працівників міськради, яких підозрюють у розкраданні коштів міського бюджету. У жовтні до суду було передано обвинувальний акт.

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