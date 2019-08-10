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Скандального американського мільярдера знайшли мертвим: що відомо

4.2т Читати матеріал російською

Одіозний американський фінансист і мільярдер Джеффрі Епштейн пішов з життя.

Як передає ВВС, його знайшли мертвим у камері, де 66-річний чоловік чекав судового рішення у зв'язку зі звинуваченнями в торгівлі людьми і педофілії. Найімовірніше, він наклав на себе руки.

Епштейн був затриманий 7 липня поточного року. За версією слідства, він користувався сексуальними послугами неповнолітніх дівчат, а також з аналогічною метою "передавав" їх іншим впливовим людям. При цьому сам Епштейн свою провину категорично заперечував.

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У 2007 році його вже звинувачували в сутенерстві і схилянні до проституції неповнолітніх дівчат. Епштейну загрожував довічний термін, проте він пішов на угоду зі слідством і примудрився скоротити покарання до 13 місяців.

У 2018 році в ЗМІ спливла інформація, що жертвами насильства з боку мільярдера стали близько 60 осіб.

Джеффрі Епштейн

Джеффрі Епштейн

vanityfair.com

Як писав OBOZREVATEL, не так давно в США помер ще один відомий мільярдер Кріс Клайн. Він трагічно загинув разом зі своєю сім'єю в авіакатастрофі на Багамах.

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США
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Сплели лапти и склеил ласты.
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Жаль.... Думал Сорос...
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Чечеткин Иван, а я думал Путин,мега милиардер.
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