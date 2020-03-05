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5 березня • оновлено в 17:23
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Скандальний законопроєкт про працю відкликаний новим урядом

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Новий уряд відкликав законопроєкт №2708 про працю, який був запропонований попереднім Кабміном, але не був розглянутий парламентом.

Про це повідомляється на сайті Ради.

Зазначимо, що законопроєкт про працю передбачає, що роботодавці з власної ініціативи зможуть звільняти працівників, але лише на тих підставах, які будуть прописані у трудовому договорі.

Кабмін

Кабмін

Delo.ua

Згідно поданої інформації, закон був відкликаний 4 березня. Той же статус значиться і у інших проєктів Кабміну, розгляд яких не відбувся в сесійній залі парламенту.

Зазначимо, що протягом 3-4 березня уряд Гончарука вніс до Ради 15 проєктів законів і постанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:

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Місце
Україна
Теги
Кодекс про працю Кабінет Міністрів України
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