Скандальний законопроєкт про працю відкликаний новим урядом

Новий уряд відкликав законопроєкт №2708 про працю, який був запропонований попереднім Кабміном, але не був розглянутий парламентом.

Про це повідомляється на сайті Ради.

Зазначимо, що законопроєкт про працю передбачає, що роботодавці з власної ініціативи зможуть звільняти працівників, але лише на тих підставах, які будуть прописані у трудовому договорі.

Кабмін Delo.ua

Згідно поданої інформації, закон був відкликаний 4 березня. Той же статус значиться і у інших проєктів Кабміну, розгляд яких не відбувся в сесійній залі парламенту.

Зазначимо, що протягом 3-4 березня уряд Гончарука вніс до Ради 15 проєктів законів і постанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:

На сайті Верховної Ради опублікували затверджений Кабміном законопроєкт про зміни до Трудового кодексу (КЗпП).

У ньому зберігаються базові соціальні гарантії у сфері праці, але роботодавцям дадуть більше можливостей для звільнення працівників. Через це частина громадян розкритикувала проєкт.

У президентській партії "Слуга народу", аргументуючи необхідність ухвалення нового КЗпП, заявили, що в Україні "права найманих працівників захищені навіть більше, ніж цього хочуть самі працівники".

Фінальний варіант змін до Трудового кодексу, розроблений Кабміном, зберіг скандальні норми щодо звільнення працівників і понаднормової праці.

Міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що новий Трудовий кодекс не дозволяє роботодавцю звільняти працівників без пояснення причини.

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