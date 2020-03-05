Скандальний законопроєкт про працю відкликаний новим урядом

Новий уряд відкликав законопроєкт №2708 про працю, який був запропонований попереднім Кабміном, але не був розглянутий парламентом.
Про це повідомляється на сайті Ради.
Зазначимо, що законопроєкт про працю передбачає, що роботодавці з власної ініціативи зможуть звільняти працівників, але лише на тих підставах, які будуть прописані у трудовому договорі.
Кабмін
Delo.ua
Згідно поданої інформації, закон був відкликаний 4 березня. Той же статус значиться і у інших проєктів Кабміну, розгляд яких не відбувся в сесійній залі парламенту.
Зазначимо, що протягом 3-4 березня уряд Гончарука вніс до Ради 15 проєктів законів і постанов.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:
На сайті Верховної Ради опублікували затверджений Кабміном законопроєкт про зміни до Трудового кодексу (КЗпП).
У ньому зберігаються базові соціальні гарантії у сфері праці, але роботодавцям дадуть більше можливостей для звільнення працівників. Через це частина громадян розкритикувала проєкт.
У президентській партії "Слуга народу", аргументуючи необхідність ухвалення нового КЗпП, заявили, що в Україні "права найманих працівників захищені навіть більше, ніж цього хочуть самі працівники".
Фінальний варіант змін до Трудового кодексу, розроблений Кабміном, зберіг скандальні норми щодо звільнення працівників і понаднормової праці.
Міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що новий Трудовий кодекс не дозволяє роботодавцю звільняти працівників без пояснення причини.
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