Скандальний Царьов за "копійки" віджав санаторії в Криму

В анексованому Криму екс-депутат Верховної ради України Олег Царьов викупив на торгах за 160,3 млн рублів кримські пансіонати "Дніпро" і "ХІІТовець", які орендував в окупантів із 2015 року.

Як повідомляють "Примечания", за час оренди він вклав у них понад 30 млн рублів і був готовий реконструювати за свої гроші, а управління розділити з так званою владою Криму, але пансіонати виставили на продаж.

На початку квітня "влада" Криму виставила на продаж чотири південнобережні пансіонати. Зокрема, "ХІІТовець" (60,4 млн рублів) і "Дніпро" (99,9 млн руб), розташовані в алуштинському "Професорському куточку". Крім будівель лоти включали рухоме майно — обладнання, офісну техніку, готельний інвентар, товарно-матеріальні цінності та передавальні пристрої.

Санаторії Криму primechaniya.ru

У ВК-спільноті "м. Алушта, пансіонат ХІІТовець" повідомляється, що обидва пансіонати (+ "Дніпро") уже давно не працюють. У 2016-му після декількох років простою пансіонат запрацював, хоча стан і "Дніпра", і "ХІІТовця" залишав бажати кращого. Але незабаром прийом відпочивальників припинився.

Санаторії Криму primechaniya.ru

29 квітня на сайті торгів були опубліковані протоколи про підсумки електронних аукціонів. Із них випливає, що на обидва об'єкти було подано по одній заявці від ялтинського ТОВ "Ветеран". За даними з відкритих джерел, директором ТОВ "Ветеран", зареєстрованого в Ялті, є Ніна Василівна Царьова. Засновниками фірми виступає Олег Царьов і ТОВ "Сельбілляр", що належить йому.

Санаторії Криму primechaniya.ru

Згідно з процедурою, якщо до участі в аукціоні допущена лише одна заявка, він визнається недійсним, водночас договір у результаті укладається з цим єдиним заявником за стартовою ціною.

Так, вартість двох угод сумарно обійдеться ТОВ "Ветеран" у 160,3 млн руб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці березня Царьов поскаржився на те, що його обдурила російська окупаційна "влада" Криму. Він заявив, що "чиновники" півострова вирішили продати майно двох пансіонатів "Дніпро" і "ХІІТовець" в Алушті, які в 2015 році були віддані екс-нардепу в оренду під реалізацію інвестпроектів

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал