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Скандальне рішення щодо банкіра: сотні українців вимагають від суду правосуддя

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Понад 300 українців 5 червня прийшли до Печерського районного суду Києва через скандальне рішення Світлани Смик в справі екс-керівника Укргазбанку Олексія Омельяненка.

Він звинувачується в розкраданні приблизно 100 млн грн із державного банку. Фактично, в крадіжці коштів і у вкладників, й у держави. Як повідомляє OBOZREVATEL, акцію протесту під судом спровокували нещодавні рішення служителів Феміди щодо банкіра. Суддя Печерського райсуду В'ячеслав Підалій у 30 разів знизив розмір застави (з 90 до 3,1 млн грн), а його колега Світлана Смик випустила Омельяненка "під чесне слово", не вилучивши закордонний паспорт.

Скандальне рішення щодо банкіра: сотні українців вимагають від суду правосуддя

Активісти звинуватили Світлану Смик у тому, що вона, з порушенням закону, випустила підозрюваного під приватне зобов'язання і зажадали повернути під варту банкіра, який, за версією слідства, обікрав державний банк приблизно на 100 млн грн.

Скандальне рішення щодо банкіра: сотні українців вимагають від суду правосуддя

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Банківська система
Місце
Україна
Тег
скандали
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