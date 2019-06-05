Скандальне рішення щодо банкіра: сотні українців вимагають від суду правосуддя

Понад 300 українців 5 червня прийшли до Печерського районного суду Києва через скандальне рішення Світлани Смик в справі екс-керівника Укргазбанку Олексія Омельяненка.
Він звинувачується в розкраданні приблизно 100 млн грн із державного банку. Фактично, в крадіжці коштів і у вкладників, й у держави. Як повідомляє OBOZREVATEL, акцію протесту під судом спровокували нещодавні рішення служителів Феміди щодо банкіра. Суддя Печерського райсуду В'ячеслав Підалій у 30 разів знизив розмір застави (з 90 до 3,1 млн грн), а його колега Світлана Смик випустила Омельяненка "під чесне слово", не вилучивши закордонний паспорт.
Активісти звинуватили Світлану Смик у тому, що вона, з порушенням закону, випустила підозрюваного під приватне зобов'язання і зажадали повернути під варту банкіра, який, за версією слідства, обікрав державний банк приблизно на 100 млн грн.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У листопаді 2018 року Генеральна прокуратура завершила розслідування щодо колишніх керівників Укргазбанку про розкрадання державних коштів.
Про те, що Генеральна прокуратура оголосила про підозру колишньому заступнику правління Укргазбанку, стало відомо ще 16 квітня 2018 року.
11 лютого про підозру повідомили трьом особам – колишньому члену наглядової ради Укргазбанку, екс-заступнику голови правління банку й керівнику підприємства.
Через декілька днів суд заарештував екс-акціонера Укргазбанку. З'ясувалося, що йшлося про Олексія Омельяненка, який також є співвласником Укргазбанку.
У квітні 2019-го Печерський районний суд Києва ухвалив рішення продовжити термін утримання під вартою для колишнього заступника голови правління Укргазбанку Олексія Омельяненка,
Пізніше рішення про те, щоб залишити Омельяненка під вартою, підтвердив і Апеляційний суд.
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