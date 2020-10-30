Через рішення КСУ долар може злетіти до 29 гривень, – експерти

Резонансне рішення Конституційного суду України щодо декларацій відразу спровокувало ослаблення гривні. Аналітики прогнозують падіння національної валюти до 28,5-29 грн за долар в листопаді.

Так вважає старший фінансовий аналітик інвестгрупи ICU Тарас Котович, передає "Інтерфакс-Україна". За його словами, для того, щоб стримати падіння гривні НБУ довелося продати орієнтовно понад $100 млн за період 28-29 жовтня.

За його словами, за схожим сценарієм розвивалася ситуація і з облігаціями внутрішньої державної позики у портфелі нерезидентів.

Котович уточнив, що якщо минулого тижня продаж ОВДП нерезидентами сповільнився, а в гривневій частині навіть знизився до нуля, то вже в цю середу вони продали облігації на 300 млн грн, а в четвер – ще на 250 млн.

Він очікує, що поштовх на валютному ринку, який вже стався, спричинить ослаблення гривні в коридорі 28,5-29 грн/$ в листопаді, тоді як більше її ослаблення сповільнять інтервенції НБУ і продаж валюти для сплати квартальних податків.

За оцінками голови правління "Кредитвест банку" Ігоря Тихонова, в найближчі дні мова йтиме виключно про психологічну реакцію ринку, а серйозного негативного впливу на макроекономічну ситуацію в країні і взаємини з МВФ, яке можливе в результаті цієї кризи, вдасться уникнути.

Нагадаємо, 30 жовтня долар в Україні зріс до максимуму з 2018 року.

Як писав OBOZREVATEL: