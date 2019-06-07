Скандальна компанія із США хоче заволодіти найбільш газоносною ділянкою в Чорному морі: деталі розслідування

Американська компанія з сумнівною репутацією може отримати право розробляти і добувати вуглеводні на одній з найбільших газоносних ділянок у Чорному морі "Дельфін".

Про це йдеться в розслідуванні журналістів програми "Схеми", передає "Радіо Свобода". ​Компанія з американським корінням Frontera Resources ініціювала конкурс на право розподілу нафти та газу на рекордній за площею ділянці (9,4 тисячі квадратних кілометрів). І, схоже, сама може претендувати на 300 мільйонів тонн сировини на шельфі Чорного моря. У відповідь на звернення американської компанії Кабмін оголосив цей конкурс у квітні цього року.

Умови до інвестора – півтора мільярда гривень інвестицій на розвідку, щонайменше п’ять свердловин за перші п’ять років, а державна частка прибуткової продукції має становити не менше 11%. Потенційним інвесторам було відведено 60 днів на подачу заявок. Пропозиції в Міністерстві енергетики обіцяють розкрити вже 12 червня.

"Поки невідомо, скільки надійшло заявок і наскільки великий інтерес до родовища. Але один претендент зайняв проактивну позицію. Це компанія, яка сама ж і ініціювала проведення конкурсу – Frontera Resources" – йдеться у розслідуванні.

Frontera Resources має сумнівні проекти у Молдові та Грузії, а її фінансовий звіт за частину 2017 та 2018 років свідчить про те, що компанія є збитковою. Інвестиційний банкір Ерік Найман називає збитковість компанію хронічною: "Їм не вдається заробляти гроші. При чому вони так "проїдають" капітал, якого не так вже й багато. У них дефіцит власного капіталу. Мінус 37 мільйонів доларів власного капіталу і збитки щорічні генеруються в районі по кілька мільйонів доларів на рік".

Повідомляється, що Frontera Resources має сумнівні проекти в Молдові і Грузії, а її фінансовий звіт за частину 2017 і 2018 свідчить про те, що компанія є збитковою.

Інвестиційний банкір Ерік Найман називає збитковість компанії хронічної: "Їм не вдається заробляти гроші. Причому вони так "проїдають" капітал, якого не так вже й багато. У них дефіцит власного капіталу. Мінус 37 мільйонів доларів власного капіталу і збитки щорічні генеруються в районі по кілька мільйонів доларів на рік".

Frontera в кінця 2016 виграла подібний до українського конкурс на величезну ділянку в Молдові, однак є підозри, що він був фіктивним. За два з половиною роки компанія не почала ніяких робіт.

"Все стоїть на місці. Компанія не надала жодної інформації про кількість нафти або газу, яку вони думають, що можуть знайти або знайшли в Молдові. Вони обіцяли, що будуть інвестувати принаймні 500 мільйонів доларів в усі роботи, що відкриють сотні нових робочих місць і що поставлять на ринок не менше 100 мільйонів барелів нафти", - розповіла журналістка.

У Грузії Frontera підписала угоду про розподіл ресурсів ще в 1997 році. За цей час компанія пробурила кілька свердловин і почала поставляти газ, якого вистачає тільки для внутрішнього ринку. Хоча компанія обіцяла, що буде і на експорт.

Раніше на той момент міністр енергетики Каха Каладзе відкрито звинувачував компанію в тому, що вона спеціально завищує реальні показники запасів нафти і газу в Грузії. Це було зроблено для того, щоб штучно підвищити інвестиційну привабливість компанії, йдеться в матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні Кабінет міністрів прийняв новий тариф на газ, фактично скасувавши своє минуле рішення. Тепер "Нафтогаз" повинен порівнювати ціни в різних сегментах ринку і встановлювати мінімальну ціну.

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