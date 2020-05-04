Скандал із "Велюром": Аваков розповів, що буде з рестораном Тищенка

Ресторан депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка зараз закритий, відповідними органами складено адміністративний протокол.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на позачерговому засіданні уряду в понеділок, 4 травня.

За словами глави МВС, у Києві низка ресторанів (зокрема "Хутір Виноградний", Mon Cher, "Велюр", Fabius) знехтувала умовами карантину, зараз щодо них тривають розгляди.

"Всі ці ресторани порушили вимоги карантину, були складені адміністративні протоколи. Вважаю, що суди підтримають нас у цьому. Зараз всі ці заклади закриті й виконують вимоги правоохоронних органів", – запевнив Аваков.

Також, за його словами, зараз є 140 протоколів щодо порушення умов карантину серед закладів громадського харчування. "У кожній області встановили порушників, і, хоч як дивно, серед лідерів Рівненська область – 26 об'єктів", – додав міністр.

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