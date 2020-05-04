Скандал із "Велюром": Аваков розповів, що буде з рестораном Тищенка

Ресторан депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка зараз закритий, відповідними органами складено адміністративний протокол.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на позачерговому засіданні уряду в понеділок, 4 травня.
За словами глави МВС, у Києві низка ресторанів (зокрема "Хутір Виноградний", Mon Cher, "Велюр", Fabius) знехтувала умовами карантину, зараз щодо них тривають розгляди.
"Всі ці ресторани порушили вимоги карантину, були складені адміністративні протоколи. Вважаю, що суди підтримають нас у цьому. Зараз всі ці заклади закриті й виконують вимоги правоохоронних органів", – запевнив Аваков.
Також, за його словами, зараз є 140 протоколів щодо порушення умов карантину серед закладів громадського харчування. "У кожній області встановили порушників, і, хоч як дивно, серед лідерів Рівненська область – 26 об'єктів", – додав міністр.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше журналісти зняли, як у заклад "Велюр" на Льва Толстого, який належить Тищенку, приїжджають політики та представники олігархів.
Тищенко спростував інформацію про те, що "Велюр" працює всупереч введеному в Україні карантину. На своїй сторінці в Instagram він написав пост, у якому звинуватив журналістів "Бігус.Інфо" в продажності.
Пізніше нардеп змінив свою позицію щодо скандалу з його рестораном, подякувавши журналістам за розслідування.
Нагадаємо, діапазон цін на певні страви в ресторані Тищенка удесятеро вищий, ніж у середньому київському кафе.
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