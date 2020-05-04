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4 травня • оновлено в 22:57
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Скандал із "Велюром": Аваков розповів, що буде з рестораном Тищенка

53.5т
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Ресторан депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка зараз закритий, відповідними органами складено адміністративний протокол.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на позачерговому засіданні уряду в понеділок, 4 травня.

За словами глави МВС, у Києві низка ресторанів (зокрема "Хутір Виноградний", Mon Cher, "Велюр", Fabius) знехтувала умовами карантину, зараз щодо них тривають розгляди.

"Всі ці ресторани порушили вимоги карантину, були складені адміністративні протоколи. Вважаю, що суди підтримають нас у цьому. Зараз всі ці заклади закриті й виконують вимоги правоохоронних органів", – запевнив Аваков.

Скандал із "Велюром": Аваков розповів, що буде з рестораном Тищенка

Також, за його словами, зараз є 140 протоколів щодо порушення умов карантину серед закладів громадського харчування. "У кожній області встановили порушників, і, хоч як дивно, серед лідерів Рівненська область – 26 об'єктів", – додав міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Карантин в Україні
Особа
Арсен Аваков
Місце
Україна
Тег
Ресторан "Велюр"
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canger ralph
canger ralph
Где он раньше был?
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Merkel Makron
Merkel Makron
Тотже чёрт из той же дюжины.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
показуха
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