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Скандал із турбінами у Криму: Siemens вдався до кардинальних заходів

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ТОВ "Сіменс технології газових турбін" і Siemens Aktiengesellschaft подали касаційну скаргу до Верховного суду Російської Федерації у справі про кримські турбіни.

Зокрема, касація була подана на рішення судів нижчих інстанцій про відмову за позовом до ВАТ і ТОВ "Технопромекспорт", що входять в структури "Ростеху", повідомляє "Інтерфакс".

Відповідна скарга з боку німецького концерну була прийнята російським судом 20 серпня.

Новини
Скандал з Siemens в Криму: Росія похвалилася використанням санкційної турбіни

Нагадаємо, в липні 2017 року Siemens потрапив в серйозний експортний скандал через те, що "Технопромекспорт" доставив до Криму продукцію німецького концерну.

У контракті містився пункт, який забороняв установку енергетичного обладнання на території півострова, проте Росія все одно пішла на порушення договору, модернізувавши, а потім переправивши обладнання до Криму в обхід санкцій ЄС.

В результаті Siemens вирішив вийти зі спільних підприємств в Росії, а також подав позов проти представників "Технопромекспорту" . Концерн вимагав від РФ повернення турбін, вироблених для електростанції в Тамані, але в підсумку відправлених в окупований Крим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський суд відмовив Siemens в позові про накладення арешту на поставлені структурам підприємства "Ростех" турбіни для теплоелектростанцій.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Об'єкт
Siemens
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Сергій
Сергій
нымці роблять видимість що не знали куди йдуть турбіни.Якщо захочуть вони можуть заблокувати роботу турбін на рівні введення кодів і все.Це робиться щоб уникнути американських санкцій
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Д Алексей
Д Алексей
Сергій, если турбина управляется через интернет( удаленно) тогда можно наверно блокировать через коды..
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