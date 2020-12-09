Скандал із російською вакциною в Україні: сплив зв'язок компанії з міністром Януковича

Народна депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, що фармацевтичну компанію "Біолік" пов’язують із Раїсою Богатирьовою – ексміністеркою охорони здоров’я часів президенства Віктора Януковича.

Харківська фірма потрапила у скандал після повідомлень у ЗМІ, що вона нібито почне випускати російську вакцину від COVID-19 "Супутник V". Однак представники "Біоліку" спростовують цю інформацію.

"АТ "Біолік" стара, просто перейменована фармацевтична компанія ПАТ "Фармстандарт-біолік", яку пов’язують напряму з ексміністеркою охорони здоров’я Раїсою Богатирьовою", – пише народна депутатка у своєму Telegram-каналі.

За її словами, офіційно фірмою володіє кіпрська Vilkom Services Limited, а нею ще одна така сама і кіпріот Дімітракіс Пападімітріу.

"Син Раїси Богатирьової Олександр входив до складу ПАТ "Фармстандарт-Біолік", і ще декілька росіян. Ця фірма з 2015 року фігурує у кримінальному провадженні за №42015000000000824 від 05.05.2015 за підозрою Раїси Богатирьової", – повідомила Василевська-Смаглюк.

Нардепка наголосила, що згідно з досудовим розслідуванням, Богатирьова не проінформувала Міністерство охорони здоров’я України про заборону на реалізацію, зберігання та застосування препаратів ПАТ "Фармстандарт-Біолік".

"Та сприяла незаконному заволодінню головою правління ПАТ "Фармстандарт-Біолік" бюджетними коштами у сумі 6,4 млн грн, що є особливо великим розміром", – резюмувала Василевська-Смаглюк.

Раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що російської вакцини від коронавірусу фактично не існує, тому що вона не пройшла третьої стадії клінічних випробувань, яка є найважливішою з погляду безпеки препарату.

Також було названо країни, у яких Україна може закуповувати вакцину від коронавірусу. Це США, Великобританія, Швейцарія, Японія, Китай та Ізраїль.

Незважаючи на це, 5 грудня в Москві стартувала вакцинація, згідно з якою отримати вакцину "Супутник V" зможуть насамперед вчителі, співробітники міських служб, працівники медичних установ. Потім у Росії обіцяють розширити список категорій громадян для вакцинації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вакцину від коронавірусу "Супутник V" зареєстрували в Росії ще на початку серпня, її розробником назвали центр Гамалії. Вакцину нібито створено на основі ДНК аденовірусу, і вона має "формувати імунітет і від грипу, і від коронавірусної інфекції".

Водночас учені в світі стурбовані, що використання цієї вакцини проти COVID-19 до проведення її повних випробувань може спричинити мутацію нового коронавірусу.