Скандал з підміною бензину на миколаївській АЗС: в ОККО зробили заяву

Компанія ОККО визнала свою провину у помилці з підміною палива у сховищах на одній з АЗС у місті Миколаєві, в результаті якої були пошкоджені машини патрульної поліції та місцевих жителів.

У пресслужбі повідомили OBOZREVATEL, що компанія вже почала виплачувати компенсації.

"Зараз наша мережа відпрацьовує всі звернення і спілкується з клієнтами для координації подальших дій. Помилка дійсно трапилася з нашого боку. Прохання до наших клієнтів, щоб ми могли максимально оперативно і якісно надавати зворотний зв'язок, – фіксувати свої звернення на гарячу лінію ОККО за номером 0800501 101. Колеги зафіксують звернення і проінформують про подальший алгоритм дій. Приносимо вибачення за незручності та дякуємо за розуміння", – написали вони.

Одна з постраждалих від помилки працівників автозаправної станції, місцева жителька Людмила підтвердила нашому виданню, що її машина була відремонтована безкоштовно, але у неї залишилися претензії до компанії.

"Нам не повідомили, що авто можна було евакуатором привезти безкоштовно, і ми самі заплатили за цю послугу. На вирішення проблеми я витратила цілий день, я до 21-ї вечора займалася цим питанням. Крім того, мені так і не повернули гроші, які я витратила на "бензин", – розповіла потерпіла, зазначивши, що вже написала заяву в компанію з проханням компенсувати витрачений час, а також гроші на буксирування авто і бензин.

Заправка patriot-zt.info/

Наразі Людмила очікує відповіді від ОККО, але не виключає, що доведеться звертатися до суду.

"Я впевнена, що постраждалих багато. Можливо, з усіма підемо до суду", – написала місцева мешканка.

В патрульній поліції Миколаєва також повідомили OBOZREVATEL, що наразі відбувається діагностика службових автомобілів. Зараз правоохоронці не можуть сказати, скільки машин було пошкоджено.

Водночас видання "Преступности. НЕТ", посилаючись на власні джерела в поліції, повідомляє, що з ладу вийшли 17 патрульних авто.

Патрульна машина "Авто новини"

Спікер патрульної поліції Віталій Душко запевнив, що інцидент не вплинув на роботу правоохоронців у місті, і пообіцяв надати всю інформацію після перевірки.

Спікер ГУ НП у Миколаївській області Олена Бережна повідомила нам, що в поліцію із заявами з приводу цієї ситуації ніхто не звертався.

"Жодних кримінальних проваджень поліція не відкривала, подібні питання вирішуються у площині цивільно-правових відносин", – повідомила спікерка миколаївської Нацполіції OBOZREVATEL.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Вінниці відкрили першу в Україні АЗС, на якій немає персоналу. Всі операції автовласники виконують самостійно.

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