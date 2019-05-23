Скандал із квартирами Нацгвардії: у справі стався новий поворот

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оскаржили запобіжний захід підозрюваних у справі про обмін квартир Національної гвардії України.

Зокрема, слідчий суддя Солом'янського райсуду Києва відмовив у задоволенні клопотання детектива НАБУ про застосування щодо підозрюваних у справі – директора будівельної компанії і оцінювача – запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 75 млн і 7 млн гривень, йдеться на сторінці САП у Facebook.

Після цього суддя застосував до підозрюваних запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2 млн і 1,5 млн гривень відповідно.

"Не погоджуючись із прийнятим рішенням, прокурорами оскаржені вищезазначені міри запобіжних заходів до Київського апеляційного суду. Підставою для оскарження рішення суду першої інстанції стало зокрема те, що розмір застави, застосованої до директора будівельної компанії, явно не відповідає його матеріальному становищу, оскільки вартість лише одного належного йому автомобіля становить приблизно 10 млн гривень", – заявили представники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Розгляд апеляційної скарги прокурора на рішення Солом'янського райсуду Києва про відмову в застосуванні запобіжного заходу щодо директора будівельної компанії відбудеться 24 травня.

САП оскаржила запобіжні заходи підозрюваних у справі про обмін квартир Національної гвардії

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національне антикорупційне бюро 14 травня прийшло з обшуками за місцем роботи та проживання окремих службових осіб Національної гвардії України, а також низки приватних компаній.

Слідча дія проводилася під час розслідування корупційної схеми з нерухомістю, у результаті якої головне управління Нацгвардії, за версією слідства, втратило активи на 81,6 млн гривень.

Також стало відомо, що детективи прийшли з обшуками до будівельної корпорації "Укрбуд Девелопмент" у справі про будівництво житла військовим.

Водночас у компанії "Укрбуд" спростували претензії правоохоронців на свою адресу. Зокрема, детективи вивчали рівноцінність обміну квартир, які були передані для потреб Національної гвардії України під час зведення будинків у Києві. Йдеться про житлові площі, передбачені у будинку на вулиці Коновальця, 34 (ЖК "Аристократ"), вулиці Бориспільській, 23 а, 25 а, 27 а (ЖК "Оберіг").

В "Укрбуді" наголосили, що обмін відбувався з ініціативи колишнього керівництва Національної гвардії, а його рівноцінність і відсутність порушень були підтверджені експертизою Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Пізніше детективи НАБУ за підозрою в заволодінні майном головного управління Нацгвардії на 81,6 млн гривень затримали колишнього командувача НГУ Юрія Аллерова. Також затриманий генеральний директор компанії-забудовника і оцінювач "Укрбуду".

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