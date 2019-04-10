Новий скандал із Join UP: постраждалим пасажирам дали поради

Українські туристи, які в ніч на 10 квітня 7 годин не могли вилетіти з аеропорту Бориспіль рейсом до Хургади через поломку літака, мають право на компенсацію з боку туроператора Join UP.

Про це в коментарі OBOZREVATEL заявив засновник юридичної сервісу із захисту прав туристів CompensTour Сергій Александров, детально розповівши, як повинен діяти турист, котрий потрапив у подібну ситуацію.

"Що робити, щоб отримати компенсацію. Перш за все, ще перебуваючи в аеропорту, потрібно писати скаргу туроператору й продублювати її вже після прильоту в іншу країну. Скарга пишеться досить просто і відправляється на електронну пошту, вказану на сайті туроператора. В листі необхідно описати ситуацію з проханням компенсувати витрачені 7 годин на очікування", – каже юрист.

Він підкреслює, що скаргу треба подавати якомога швидше, ще до вильоту літака, адже в іншому випадку туроператор зможе заявити, що пасажир був згоден із усіма незручностями, пов'язаними з очікуванням посадки.

"У чому полягає компенсація. Пасажири можуть вимагати від туроператора зменшити вартість туру, оскільки виходить, що свій оплачений час в готелі вони провели в аеропорту. Також можна стягнути моральну шкоду, але це кожен визначає для себе сам, в середньому можна домогтися виплати в розмірі 2000 грн за моральну компенсацію", – розповідає Александров.

Також потерпілий турист має право й узагалі відмовитися летіти й вимагати відшкодування вартості туру.

"Якщо затримка становить більше 5 годин, то турист може відмовитися від польоту й отримати гроші назад. Якщо до початку туру стається ситуація, яка говорить про те, що значна частина туру вже не відповідає раніше обумовленій, тоді так. Є єдина зачіпка – говориться саме "значна частина", але розшифровки цього поняття немає, тому можуть бути суперечки", – пояснив юрист.

Туристи в очікуванні вильоту

За словами Александрова, суперечки про виплату компенсації часом можуть доходити і до суду, але в інтересах і туриста, і туроператора – вирішити це полюбовно.

"Скаргу від клієнта туроператор за законом може розглядати до 30 днів і задовольнити чи не задовольнити заявку, або задовольнити частково. В останніх двох випадках, якщо ви не згодні з таким рішенням, потрібно звертатися зі скаргою в Держслужбу із захисту прав споживачів чи в Мінекономрозвитку, воно курує ліцензії туроператорів", – говорить юрист.

Якщо це не допоможе, тоді можна сміливо подавати в суд.

"У середньому на отримання компенсації потрібно від місяця, поки скаргу буде розглядати туроператор, і до невизначеного часу в суді. А там можуть призначити слухання справи як через місяць, так і через півроку у зв'язку із завантаженістю суду", – сказав він.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, популярний туроператор Join UP потрапив у черговий скандал. Українка Катерина Сторожук вирішила відпочити на Шрі Ланці, купивши "гарячу" путівку. Але, за її словами, через неправильні вказівки і дій представника компанії вона запізнилася на рейс і не полетіла на відпочинок. Компенсувати збитки в Join UP відмовляються.

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