Скандал з екс-дружиною Князєва: у справі з'явилися нові факти

Журналіст Євген Плінскій заявив, що колишня дружина глави Нацполіціі Сергія Князєва – Вікторія, яку затримали польські митники при перетині кордону України, вивозила сотні тисяч доларів нелегально.

"Вся спроба Князєва спростувати факт незаконного переміщення його екс-дружиною валютного кешу через кордон розбивається об два питання", – написав Плінскій в Facebook.

Зокрема журналіст запитав, де експортна декларація на суму в 500 тисяч євро, а також чому особи, що знаходяться в авто, до сих пір не повернулися в Україну.

"Відповіді прості. Декларації немає, оскільки валюту вивозили нелегально. Тому що всі учасники "трансферу" затримані", – резюмував Плінскій.

Пізніше стало відомо, що українці і громадянин Хорватії були допитані в прокуратурі Замостя тільки в якості свідків, після чого всіх відпустили.

"Прокуратура не хоче розголошувати причини цього рішення. Наш журналіст дізнався, що аналіз зібраних матеріалів триває і висунення звинувачень на їх підставі не виключається, однак вказані громадяни швидше за все вже покинули територію Польщі", – повідомляє kresy.pl.

Журналіст вказав на нюанси у затриманні колишньої дружини глави Нацполіціі

Як писав OBOZREVATEL, глава Національної поліції Сергій Князєв напередодні спростував затримання екс-дружини Вікторії на митниці в Польщі з 650 тисячами євро.

Князєв заявив, що став об'єктом інформаційної атаки: "Це брехня, яка не має нічого спільного з реальністю".

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