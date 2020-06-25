Скандал із "дітьми низької якості": у "Слузі народу" заявили, що вважають Третьякову професіоналом

У "Слузі народу" не бачать причин для позбавлення повноважень народної депутатки Галини Третьякової за її скандальне висловлювання про "дітей низької якості", тому що вона є професіоналом.

Про це в ефірі "112 Україна" заявила заступниця глави фракції СН Євгенія Кравчук, передає "Укрінформ". Вона зазначила, що депутатка займає своє місце на посаді голови парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту ветеранів.

"Цього точно хотіли б наші опоненти – ось так втратити професійного голову комітету. Але ми вважаємо, що вона займає своє місце на посаді глави комітету", – пояснила Кравчук.

За її словами, Третьякова провела багато "правильних і своєчасних законопроєктів", а комітет під її головуванням зіграв важливу роль при розробці антикоронавірусних законів.

Кравчук зазначила, що депутатка некоректно висловилася під час вебінару, проте вона додала, що це не було ані "політичною заявою, ані ефіром".

Заступниця глави фракції наголосила, що висловлювання Третьякової викликали бурхливе обговорення у фракційному чаті, але більшість депутатів визнали, що "вона є професіоналом".

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