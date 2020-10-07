Скандал з аудитом "Нафтогазу": Вітренко вказав на парадокс ситуації

Аудит "Нафтогазу", дані якого витекли в ЗМІ, повинен бути негайно опублікований.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook колишній виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко. Він звернув увагу, що після публікації резонансного розслідування, яке показало, що НАК не сплатив крупну сумму в бюджет, в Держаудитслужбі спростували наявність порушень. Водночас раніше керівник державної аудиторської служби виступив на телебаченні і сказав, що перевірка закінчена і виявлено порушень на 180 млрд грн.

"Нафтогаз маніпулятивно (про це нижче) коментує окремі виявлені порушення, але мовчить про інші порушення, про які вже написали журналісти. Далі з’являється допис на сторінці Державної аудиторської служби, що начебто журналісти висловлювали свою суб'єктивну думку та інформація про результати перевірки не відповідає дійсності... А як же тоді виступ самого керівника державної аудиторської служби на телебаченні, де він сам каже, що перевірку закінчено і виявлено порушень на 180 мільярдів? Як кажуть у таких випадках, якщо вас взяли у заручники, моргніть:) І "телефонне право", як нам кажуть, в Україні закінчилось…" – написав Вітренко.

Він заявив, що усі опубліковані в ЗМІ факти порушень "Нафтогазу" мусить прокоментувати, оскільки перевірка проводилась за період, коли він іще працював у НАК.

"Чому взагалі це коментую? Тому що хочу наперед сказати, що в мене є свій погляд, відмінний від позиції "Нафтогазу", щоб потім мене не звинувачували в тому, що я мовчав, і тому це сприймалося як якась "мовчазна згода". Особливо, враховуючи, що це перевірка була за період, коли я був у "Нафтогазі". І що як людина, яка мала сертифікацію фахівця з міжнародних стандартів обліку (АССА, FCCA) й інші релевантні сертифікації я не мав мовчати. Я не хотів і не хочу бути частиною брехні і маніпуляцій. Є проблеми – давайте їх відкрито обговорювати, а не приховувати", – пояснив він.

Продаж газу за заниженими цінами і безпідставна виплата премій правлінню

"Продаж газу за заниженими цінами". Тут бракує деталей, але я колись сам казав про такий приклад, коли "Нафтогаз" продавав компанії ЕРУ газ за ціною, нижче ринкової. ЕРУ потім перепродавала цей газ "Укртрансгазу", тобто тому ж "Нафтогазу", за ціною вже вище ринкової. Один із власників ЕРУ тоді спочатку отримав доступ до конфіденційної інформації "Нафтогазу", потім став де-факто керівником цього напряму в "Нафтогазі", а потім і де-юре керівником.

Навіть аудитори з КПМГ у своєму звіті так і написали, що газ продавався за ціною нижче ринкової. До речі, їм у компанії сказали (а вони повірили і вирішили не напружуватися з перевірокою? Вони навіть не залучили фахівців з українського права), і аудитори тоді написали, що порушень не виявлено. Тобто газ продавався за ціною нижче ринкової, але порушень не виявлено. А от тепер державні аудитори, можливо, все ж таки самі перевірили відповідність законодавству і вирішили, що порушення були", – написав Вітренко.

Безпідставна виплата премій правлінню

Вітренко заявив, що ніколи не був був членом правління і тому його премій це не стосується.

"Водночас нагадаю, що і я, і члени моєї команди неодноразово писали про те, що в "Нафтогазі" немає нормальної системи управління результатами (performance management). Але це "всіх", мабуть, влаштовує. Скажу більше, я маю підстави вважати, що у випадку з моєю премією за перемогу у Стокгольмському арбітражі не було б такого негативного резонансу, якби у "Нафтогазі" була завчасно створена прозора і справедлива система винагороди всіх керівників у відповідності до їхнього особистого внеску", – додав він.

Невиконання концепції розвитку газовидобувної галузі

Вітренко заявив, що у наглядовій раді та правлінні компанії "немає жодного профільного фахівця з видобутку газу (з нафтогазовою освітою та виробничим досвідом)".

"Водночас спочатку 2019 року "Нафтогаз" взагалі приховував, що добовий видобуток почав скорочуватися, а потім його топменеджер почав публічну кампанію у стилі басні Езопа про лисицю та "зелений" виноград. Але питання навіть в іншому. Держава ж не може спиратися тільки на виправдання керівника "Нафтогазу", чому стратегічно важлива програма збільшення видобутку була провалена", – додав колишній виконавчий директор.

Скандал з аудитом "Нафтогазу" Facebook Юрія Вітренка

Скандал з аудитом "Нафтогазу" Facebook Юрія Вітренка

Скандал з аудитом "Нафтогазу" Facebook Юрія Вітренка

Скандал з аудитом "Нафтогазу" Facebook Юрія Вітренка

Скандал з аудитом "Нафтогазу" Facebook Юрія Вітренка

Нагадаємо, 6 жовтня ЗМІ повідомили, що аудит НАК "Нафтогаз-України" виявив, що через фінансові порушення у компанії бюджет недоотримав 75 млрд грн.

В "Нафтогазі" підтвердили, що отримали від Держаудитслужби акт ревізії та надали свої заперечення.

"У відповідь компанія надала свої заперечення до акту ДАСУ, отримала висновок служби на заперечення та очікує на вимогу служби, яка міститиме остаточні результати ревізії", – зазначили в пресслужбі.