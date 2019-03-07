Скандал в оборонці: Порошенко розкрив деталі аудиту "Укроборонпрому"

Державний концерн "Укроборонпром" пройде масштабний міжнародний аудит до кінця 2019 року.

З такою обіцянкою виступив президент України Петро Порошенко в інтерв'ю журналістам, заявивши, що уряд і РНБО повинні почати процедуру підбору аудитора, яким повинна стати "репутабельна міжнародна компанія".

За його словами, тендер на визначення аудитора може бути до двох місяців, а сам "аудит повинен бути завершений у цьому році".

"Крім аудиту там повинна бути ревізія. І ревізію повинні проводити наші правоохоронні органи. І ревізію повинна проводити наша аудиторська служба, яка проаналізує контракти, яка буде мати доступ, зокрема і до секретних документів, і яка буде мати можливість у разі виявлених порушень точно їх усунути і проінформувати про це суспільство", — заявив президент.

Петро Порошенко

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