Коммуникационный секвестр Кабмина

Вчера правительство приняло решение о приостановке выплат по незащищенным статьям государственного бюджета. Защищенными считаются социальные выплаты и зарплаты. Но никакого публичного разъяснения не было - а ведь приостанавливается исполнение сотен различных запланированных договоров.

А вдруг никто не заметит? Естественно, сегодня возник скандал, и уже после этого Кабмину все-таки пришлось давать разъяснения.

Цитирую Алексея Гончарука:

"Чому взагалі так трапляється?

Наприкінці кожного року кожний орган намагається витратити всі гроші, які не були використані за 11 місяців до цього — хтось за декілька мільйонів купує канцтовари на наступний рік, а хтось просто майстерно привласнює ці гроші собі.

Ми з цією історією хочемо закінчити. До кінця фінансового року, тобто до 27 грудня, Держказначейство щодня вручну буде переглядати всі виплати, які планують провести. Це дозволить максимально ефективно витратити гроші українських платників податків.

Те, що така ситуація трапилась — це результат роботи неефективної державної машини протягом десятилітть. Зараз наша команда працює над тим, щоб ця ситуація не повторювалася більше ніколи".

Эти разъяснения не во всем отвечают реальности. Что на самом деле?

1. Канцтовары на следующий год надо закупать. Иначе чиновникам надо будет брать взятки и покупать их за чей-то другой счет. Очень много важных проектов получают деньги или завершают реализацию в последнем месяце.

2. Если кто-то присваивает деньги бюджета - не надо останавливать все платежи. Надо проводить расследования и передавать материалы в правоохранительные органы.

3. Все выплаты казначейства вручную пересмотреть не возможно. Это не позволит эффективно что-либо контролировать, это будет имитацией контроля и ручным режимом перераспределения средств. Более того, закон не предусматривает пересмотра бюджета таким образом.

Каковы последствия?

1. Будет нанесен ущерб многим программам регионального строительства, который осуществляются местными бюджетами совместно с центральным.

2. Бюджетная политика должна быть реалистичной. И правительство уже проводило секвестр бюджета в ноябре - по закону, через парламент, сократили доходы и расходы на 20 миллиардов. Но сейчас процедура нарушена - Кабмин правит бюджет самостоятельно, без депутатов, и превышает свои полномочия. Очень плохой прецедент, учитывая проправительственное большинство.

3. Ручной режим выделения средств бюджета - главный стимул коррупции. Закладывается недоверие к государству и бюджетным программам, риски работы с государством возрастают. Чтобы перекрывать риски подрядчикам недостаточно давать низкие цены и качество, надо иметь хорошие отношения с распорядителем бюджетных средств, закладывать в цены "хорошее отношение".

Очевидно, что настоящей причиной является провал доходов бюджета в 2019-м, и желание правительства в ручном режиме найти где можно обрезать и сэкономить расходы, чтобы сократить бюджетный дефицит.

Минусы есть такие:

1. Риски не просчитаны. Приостановка финансирования многих программ в ручном режиме не позволит просчитать последствия - вполне вероятно, что государство получит большие убытки. В финансировании необходима плановость.

2. Причина во многом в финансовой и экономической политике Кабмина и Нацбанка. Занижение курса гривны позволило Кабмину привлечь средства в спекулятивную пирамиду государственных облигаций внутреннего займа. И минфин радостно рапортует, что за счет этого удалось снизить стоимость обслуживания госдолга. Но с другой стороны, власти нанесли огромный урон украинским экспортерам. То есть ударили по тем, кто платит налоги в стране и привлекает инвестиции. Плюс отсутствие политики и координации между силовыми структурами в борьбе с коррупцией, экономическими преступлениями, таможенным мошенничеством.

3. Выводы по текущим проблемам не сделаны. И секвестра не исправляет причины дефицита бюджета, которые могут ударить и по бюджету следующего года.

Мне кажется. такого рода решения Кабмин обязан оглашать мгновенно. Какие бы ни были резоны - доверие стоит дороже. И самое главное - чтобы была легитимность решений во всех смыслах.

Для этого любые изменения в бюджете все-таки надо в турборежиме делать через Верховную Раду. И если Кабмин хочет избежать негативных последствий, надо срочно вернуться в формат работы с парламентом.

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