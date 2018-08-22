Продан звинуватив Луценка і ГПУ у кришуванні контрабанди

В. о. голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан звинуватив генерального прокурора Юрія Луценка і очолюване ним відомство у тиску на ДФС із метою контролю контрабандних потоків. За його словами, йдеться зокрема про незаконний вивіз лісу і тіньові схеми на Одеській митниці.

В ефірі каналу NewsOne він заявив, що звернеться до Національного антикорупційного бюро України з проханням про неупереджене розслідування фактів корупції на одеській митниці. Крім того, в.о. глави ДФС усунув з посади начальника Одеської митниці Олександра Власова на період службового розслідування крадіжки 37 контейнерів з тканиною та іншими товарами.

"Я дав доручення підрозділу внутрішньої безпеки центрального апарату ДФС на проведення службового розслідування. Для неупередженості дій на період даного розслідування усунути керівника Одеської митниці від виконання ним обов'язків. Третє: у мене є всі підстави стверджувати про причетність до даного злочину працівників Генеральної прокуратури України. Я звертаюся із заявою до НАБУ щодо проведення неупередженого розслідування", - повідомив Продан.

Чиновник також зазначив, що хоче уточнити інформацію про 37 контейнерів неврахованого товару на складах, раніше озвучену генпрокурором Юрієм Луценком.

"Факт виявлення, арешту та подальших дій відбувався і проводився виключно працівниками ДФС України. Наголошую: винятково працівниками ДФС України", - сказав він.

У той же час Власов додав, що тільки за минулий рік Одеська митниця перерахувала в бюджет 7,8 млрд гривень, з яких на ремонт доріг в області - 2,4 млрд гривень.

"Щодо ситуації з 37 контейнерами: ще до рішення суду ми вилучили 5 контейнерів і склали протоколи про порушення митних правил. Потім, за рішенням суду ці 38 контейнерів були заарештовані. З невідомих для мене причин слідчий прийняв рішення про розміщення їх в складських приміщеннях, а не на митних. Надав в відповідальне зберігання товариству, яке має склад не в зоні діяльності Одеської митниці", - пояснив він.

Мирослав Продан

Продан підтвердив, що в ході розслідування працівники ДФС встановили причетність до крадіжки контейнерів групи Амінєва-Сердюка. "До речі, останній досі працює у Генеральній прокуратурі... Дотепер цей співробітник працює, більше того - в підрозділі, що здійснює нагляд за роботою митниці", - уточнив в. о. глави ДФС.

За його даними, у вкрадених контейнерах, крім тканини, містилися також техніка, трактори, запчастини та інші товари.

"Останнім часом на мене і працівників ДФС чинять тиск правоохоронні органи. Я уявляю, як він посилюватиметься, коли з'являться перші результати контрольно-перевіркових заходів щодо лісової галузі... Я звертаюся до керівництва Генпрокуратури з проханням. Ви вже два місяці шантажуєте мене, моїх близьких, моє оточення, мовляв, у вас є інформація щодо мене. Якщо вона є, надавайте. Якщо можете, затягніть ще на місяць - я завершу всі перевіркові заходи, пов'язані з лісовою галуззю", - сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 серпня Луценко заявив, що працівники ДФС і податкової міліції під процесуальним керівництвом прокурорів Генпрокуратури виявили 100 тис. тонн тканини на суму $150 млн без жодних документів про походження товару. Даний товар був виявлений в ході розслідування крадіжки 37 контейнерів з Одеської митниці.

Генпрокурор також заявив, що має персональні претензії до Продана: "Поки я озвучую претензії щодо багатьох випадків контрабанди, яку допустили його підлеглі. Але зараз я працюю зі справою, в якій у мене є претензії до нього персональні. Тоді, коли я здобуду достатньо доказів, зроблю процесуальне рішення".