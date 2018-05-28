Скандал із Siemens у Криму: корпорація потрапила в російську пастку

Німецький концерн Siemens не може продати свою частку в російській компанії "Інтеравтоматика" через санкції.

Про це ТАСС повідомив глава російський держкорпорації "Ростех" Сергій Чемезов, зазначивши, що зробити це Siemens буде важко, оскільки "виконуючи санкції, європейські партнери самі загнали себе в кут".

"Наприклад, вони не можуть продати пакет в "Інтеравтоматиці" російським компаніям зі списку санкцій, а в ньому - практично всі зацікавлені гравці галузі", - сказав він.

За словами Чемезова, через санкції німецький концерн втратив можливість обслуговувати своє обладнання на території РФ. Більше того, "Інтеравтоматика" подала на Siemens позов про стягнення упущеної вигоди в розмірі 1,5 млн євро та майже 47 млн ​​рублів.

Зазначимо, влітку 2017 року компанія Siemens потрапила в серйозний експортний скандал через те, що поставляла Росії газові турбіни для TЕС на Таманському півострові.

У контракті містився пункт, який строго забороняв установку енергетичного обладнання на території анексованого півострова, проте Росія все одно пішла на порушення договору, модернізувавши, а потім переправивши обладнання до Криму в обхід санкцій ЄС.

У результаті концерн Siemens вирішив вийти зі спільних підприємств у Росії - ТОВ "Інтеравтоматика" і "Сіменс технології газових турбін".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна поставила крапку в скандалі зі Siemens у Криму.