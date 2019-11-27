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29 листопада • оновлено в 11:47
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Сивохо оскандалився заявою про пенсії для "Л/ДНР": українці гнівно відреагували

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Радник секретаря РНБО Сергій Сивохо схвально прокоментував законопроєкт про виплату пенсій усім українцям, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донбасу, і викликав гарячу дискусію в мережі.

Відповідний пост зі своєю позицією він розмістив у середу, 27 листопада, на сторінці в Facebook.

"Повернути людям похилого віку пенсії, які вони чесно заробили! 60% людей перетинають лінію розмежування – це пенсіонери. Вони живуть у постійній боротьбі за виплати й документи. Так не має бути! 700 тисяч пенсіонерів на непідконтрольній території не можуть реалізувати своє конституційне право на пенсію. Це не нормально!" – написав Cивохо.

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Сивохо оскандалився заявою про пенсії для "Л/ДНР"

Сивохо оскандалився заявою про пенсії для "Л/ДНР"

У коментарях радник секретаря РНБО піддався хвилі критики, оскільки у своїх висловлюваннях переплутав солідарну пенсійну систему, яка діє в Україні, і накопичувальну.

"Так. Виявляється, основна проблема для "реінтеграції" не в тому, що частина України окупована. І не в тому, що там стоять путінські війська. Основна проблема те, що український бюджет не фінансує "Пенсійний фонд маладих рєспублік". Прогинайтеся і далі під Путіна з Лавровим. Так красиво цитуєте їхні висловлювання на тему: "Це Україна позбавила пенсій людей Донбасу. А нас там немає. Ми тут ні при чому!" – обурився колишній віцепрем'єр України Павло Розенко.

"О, супер! До речі, що там з наповненням Пенсійного фонду на окупованій території? Допоможуть? Чи інші регіони мають скинутися?" – написав журналіст Кирило Сазонов.

"В Україні не накопичувальна система, а солідарна. Пенсії виплачуються із внесків людей, які працюють сьогодні", "Вам чудово вдається далі розколювати Україну й робити все, щоб жителів окупованої частини ненавиділи ще більше", – пред'явили Сивосі інші користувачі.

Обговорення в мережі продовжилося. Своїм невдоволенням поділилися блогер Антон Ходза і політолог Олексій Голобуцький. Крім того, українці закликали Сивоху заплатити "Л/ДНР" зі своєї кишені.

Сивохо оскандалився заявою про пенсії для "Л/ДНР"
Сивохо оскандалився заявою про пенсії для "Л/ДНР"
Сивохо оскандалився заявою про пенсії для "Л/ДНР"
Сивохо оскандалився заявою про пенсії для "Л/ДНР"
Сивохо оскандалився заявою про пенсії для "Л/ДНР"
Сивохо оскандалився заявою про пенсії для "Л/ДНР"
Сивохо оскандалився заявою про пенсії для "Л/ДНР"
Сивохо оскандалився заявою про пенсії для "Л/ДНР"
Сивохо оскандалився заявою про пенсії для "Л/ДНР"

Як повідомляв OBOZREVATEL, законопроєкт, яким пропонується скасувати реєстрацію внутрішньо переміщених осіб для жителів "Л/ДНР", які бажають отримати пенсію в Україні, був зареєстрований у Верховній Раді 26 листопада.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Російсько-український конфлікт Пенсійна реформа
Особи
Павло Розенко Сергій Сивохо
Місце
Україна
Теги
пенсії РНБО
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Пора уже это придурошное сивохо в дурдом поместить, а осталную ЗЕплесень - в Ростов.
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6
1
Дейман Алон
Дейман Алон
Сивоха, соси и охай!
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5
1
Cooper Lee
Cooper Lee
"В Украине не накопительная система, а солидарная. Пенсии выплачиваются из взносов людей, которые работают сегодня". Последние 5 лет "домбас" в пенсионный фонд ничего не вносил. Пусть себе скажут спасибо.
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3
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