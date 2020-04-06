"Ситуація дуже складна": економіст сказав, що чекає Росію через падіння ціни на нафту

Росія опинилася у вкрай складній ситуації, так як золотий вік нафти закінчено. Цін по 140 доларів за барель в найближче десятиліття не буде, нафта стає товаром для бідного світу.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів російський економіст Владислав Іноземцев. Він заявив, що російська економіка від цього не розвалитися, але грошей з багатомільярдних резервів може вистачити тільки на рік.

Експерт підкреслив, що світова криза, спровокована пандемією коронавірусу, матиме значний вплив на РФ.

Владислав Іноземцев

"Росії буде погано. У 2008 році нафта за кілька тижнів впала з $ 130-140 до $ 50 за барель. Після цього в 2014-му з $80 впала до $28. Зараз вона вже майже три тижні тримається нижче за цю позначку. Неначе якась вища сила говорить Кремлю: друзі, ми вас два рази попереджали: не може на цій чорній рідині жити ціла країна.

Так, нафта за $20 за барель – це дуже мало. Тим більше що $23 за барель – це ціни ф'ючерсних контрактів на травень по сорту Brent. У Росії видобувають сорт Urals, більш сірчистий і дешевий. На тому тижні в Роттердамі за нього давали всього $13 за барель – а цього не вистачає, щоб добути нафту, доставити її спочатку в порт, а потім і замовнику, а також оплатити всі російські податки. Ситуація вкрай складна – тим більше, що країна дуже звикла жити відносно добре (я говорю "щодо", тому що рівень життя в російській і українській глибинці не так щоб сильно відрізняється, всі гроші у нас осідають в Москві навіть більшою мірою, ніж у вас в Києві). Давно вже було помітно, що потрібно розвивати економіку, проводити індустріалізацію, намагатися вбудуватися в нормальний технологічний прогрес. У Росії все робили навпаки і кого тепер хочуть звинуватити? Ну, вибачте!" – зауважив Іноземцев.

Також економіст спрогнозував різке падіння ВВП в Росії.

"Мій прогноз по Росії на цей рік: падіння ВВП мінімум на 4% (скоріше навіть значно більше), але колапсу при цьому не трапиться. Російська економіка досить міцна і щоб її розвалити – не дуже й уявляю, які потрібні зусилля. Народ цілком готовий затягувати паски, внутрішній ринок досить великий. І в цьому відношенні не можна сказати, що якщо нафта буде по $30 за барель протягом двох років, то настане повний колапс. Реально економіка буде поступово скорочуватися – це так. Але вона вже і так років десять як не росте", – резюмував він.

Повне інтерв'ю Владислава Іноземцева для OBOZREVATEL ви можете прочитати за посиланням.

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