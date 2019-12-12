Ситнику нарахували понад 170 тисяч гривень зарплати

Зарплата директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника за листопад досягла 170,2 тисячі гривень.

З цієї суми посадовий оклад глави НАБУ склав 95,7 тисячі гривень, повідомляють "Українські новини".

Крім того, Ситнику нарахували 28,7 тисячі гривень доплати за вислугу років та 9,6 тисячі гривень – за роботу, пов'язану з доступом до державної таємниці.

Також глава НАБУ отримав 19,3 тисячі гривень надбавки державному експерту з питань таємниць, 16,2 тисячі гривень на відрядження і 723 гривні доплати за ранг.

Після утримання всіх податків Ситник отримав "на руки" близько 137 тисяч гривень.

Зарплата директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника за листопад склала 170,2 тисячі гривень "Українські новини"

Зарплата директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника за листопад склала 170,2 тисячі гривень

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства розробило кілька сценаріїв зростання зарплат в Україні – базовий і оптимістичний. Якщо в базовому прогнозі на 2022 рік закладена середня зарплата в розмірі 16 047 гривень, то в оптимістичному може бути від 16 до 18 тисяч грн. Про це повідомив глава міністерства Тимофій Милованов в ефірі ObozTV.

У базовому прогнозі Мінекономіки закладені такі розміри середньої зарплати в Україні на наступні три роки:

12 497 гривень у 2020 році;

14 187 гривень у 2021 році;

16 047 гривень у 2022 році.

За даними Держстату, середня заробітна плата у вересні 2019 року становила 10 687 грн.

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