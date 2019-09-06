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8 вересня • оновлено в 11:34
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Директора НАБУ покарали за елітний відпочинок: що вирішив суд

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Сарненський суд Рівненської області визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області. Той декілька років поспіль за рахунок одного з бізнесменів відпочивав на елітному курорті.

Зокрема, голові Національного антикорупційного бюро України присудили штраф у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів – 3400 гривень, свідчить рішення суду, яке є в розпорядженні OBOZREVATEL.

У рішенні йдеться, що суд не вважає за можливе заборонити Ситнику займати державні посади на один рік, як цього вимагав прокурор. Адміністративне правопорушення не є підставою для звільнення директора НАБУ.

Водночас зазначена постанова підлягає оскарженню в апеляційному суді.

"Так, дійсно було рішення, було проголошено. Рішення набуло законної сили, я пишу апеляцію. 10 днів дається термін на подачу апеляції", – повідомив адвокат директора НАБУ Владислав Кічі в коментарі "Українській правді".

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Водночас Ситник заявив, що не вважає себе винним, і що 25 тисяч гривень за відпочинок заплатив сам.

Глава НАБУ зазначив, що просив певну особу оплатити проживання на території угідь, але повернув йому гроші, передає УНІАН.

"Чеки я, на жаль, не зберіг. На сьогодні, якщо цитувати протокол, то моя вина полягає в тому, що він (особа, яка, за версією слідства, заплатила за відпочинок Ситника) заплатив за мене 25 тис. грн – 10 тис. за одним протоколом і 15 – за іншим. Насправді, я дійсно просив зняти мені житло, і в подальшому з ним розрахувався. Матеріальних претензій до мене не надходило. Чому були такі свідчення? Не знаю. Не знаю, що з ним там робили в прокуратурі", – повідомив Ситник.

Сарненський суд Рівненської області визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні

Сарненський суд Рівненської області визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні

Він також акцентував увагу на тому, що заявив відвід головуючому судді райсуду.

"Ми зробили заяву про відвід і направили до Вищої ради правосуддя заяву про наявність конфлікту інтересів", – підсумував Ситник.

За даними OBOZREVATEL, відпочинок сім'ї директора НАБУ оплатив радник члена правління фінансово-консалтингової компанії "Авангард" Микола Надейко. Ми маємо в своєму розпорядженні документи з допиту радника. Так, на запитання про те, за що така щедрість або, може, він заборгував Ситнику, той відповів: "нічого йому не винен і не зобов'язаний перед ним. Він належить до таких товаришів, яким відмовити через свої життєві принципи я не можу".

Відпочивала сім'я високопоставленого борця з корупцією в мисливському угідді "Поліське-Сарни" Рівненської області. Угіддям володіє Юркевич Олександр Романович, колишній помічник народного депутата України 4 і 6 скликань Шершуна Миколи Харитоновича (Блок Литвина), колишнього глави Держкомітету лісогосподарства України.

Як розповів Надейко, за період із 2017 по 2019 рр. Ситник побував в угідді 5 разів. За кожен вікенд було заплачено в середньому приблизно 100 тисяч гривень.

Оплату повністю на себе брав Надейко, який видавав гроші не тільки на проживання в готелі, а й на їжу, а також на дорогі розваги. Посередником же між Ситником і Надейком виступав дядько другого, Микола Клевак. Він виконував будь-які прохання Ситника, замовляючи продукти і плануючи йому розваги, домовлявся з персоналом готелю про додаткове обслуговування такого важливого гостя.

Директора НАБУ покарали за елітний відпочинок: що вирішив суд

Зазначимо, що під час відпочинку в маєтку Ситник пив елітний алкоголь: коньяк Hennessy, віскі Chivas Regal, горілку Grey Goose.

Сарненський суд Рівненської області призначив директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні

Сарненський суд Рівненської області призначив директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні

Сарненський суд Рівненської області призначив директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні

Сарненський суд Рівненської області призначив директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні

Сарненський суд Рівненської області призначив директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні

Сарненський суд Рівненської області призначив директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні

Сарненський суд Рівненської області призначив директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні

Сарненський суд Рівненської області призначив директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні

Сарненський суд Рівненської області призначив директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні

Сарненський суд Рівненської області призначив директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні

Сарненський суд Рівненської області призначив директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні

Сарненський суд Рівненської області призначив директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні

Сарненський суд Рівненської області призначив директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні

Сарненський суд Рівненської області призначив директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні

Сарненський суд Рівненської області призначив директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні

Сарненський суд Рівненської області призначив директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні

Сарненський суд Рівненської області призначив директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні

Сарненський суд Рівненської області призначив директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні

Сарненський суд Рівненської області призначив директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні

Сарненський суд Рівненської області призначив директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні

Сарненський суд Рівненської області призначив директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні

Сарненський суд Рівненської області призначив директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Артем Ситник
Місце
Україна
Тег
Національне антикорупційне бюро України
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Соломко Олесь
Соломко Олесь
Думаю, що у президента є своя кандидатура на цю посаду!!!
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Не знаешь почему были такие показания ? А ты на размер своей ряхи глянь и всё поймёшь.
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Алексеенко Михаил
Алексеенко Михаил
ой ну прям "цi руки нічого не крали"))) там еще спонсора Сытника оказался какой-то судимый бандюган. очень показательно)
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