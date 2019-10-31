"Слуга народу" зробила крок до створення єдиної системи електронних реєстрів

Монобільшість Верховної Ради у четвер, 31 жовтня, підтримала створення єдиної системи публічних електронних реєстрів.

Зокрема за документ №2110 у першому читанні проголосували 320 народних депутатів, свідчить офіційний сайт парламенту (щоб подивитися результати голосування, доскрольте до кінця сторінки).

Документ передбачає, що систему таких реєстрів складуть:

базові державні реєстри (Єдиний державний демографічний реєстр, Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців і громадських формувань, Державний земельний кадастр);

інші держреєстри;

комунальні реєстри;

визначені законом реєстри саморегульованих організацій.

Об'єктами електронних реєстрів будуть:

фізичні особи та їхні об'єднання, юридичні особи;

землі та земельні ділянки із розташованими на них об'єктами нерухомого майна;

окремі спеціальні статуси фізичних осіб та їхніх об'єднань, юридичних осіб;

сертифікати, ліцензії, декларації, повідомлення, дозволи, інші документи дозвільного характеру;

природні ресурси;

правові режими використання і забудови територій та окремих об'єктів;

рухоме майно, яке відповідно до закону є об'єктом державного обліку;

майнові та немайнові права, їхні обмеження та обтяження;

нормативно-правові акти, нормативні акти та документи технічного характеру, судові рішення, виконавчі документи, довіреності;

інші, визначені у законопроєкті та законами, на підставі яких створено відповідні реєстри, об'єкти.

Плата за послуги реєстрів стягується у вигляді адміністративного збору.

Зокрема законами, за якими створені реєстри, встановлюються:

випадки стягнення адміністративного збору за надання послуг реєстрів та їхнього безоплатного надання;

розміри адміністративного збору за надання послуг реєстрів, які можуть диференціюватися залежно від способу та термінів надання таких послуг;

випадки звільнення від сплати адміністративного збору;

випадки повернення адміністративного збору.

У разі ухвалення закон набуде чинності з 1 січня 2022 року.

Монобільшість підтримала створення єдиної системи публічних електронних реєстрів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше до Верховної Ради надійшов законопроєкт президента Володимира Зеленського про незаконне збагачення.

Проєкт закону передбачає внесення до Кримінального кодексу України положень, що встановлюють кримінальну відповідальність за набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більш ніж на 12 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її доходи.

Документом пропонується на законодавчому рівні вирішити питання щодо забезпечення належного функціонування інституту стягнення необґрунтованих активів таких осіб.

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