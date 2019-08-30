"Сирія годує Крим": на півострові висміяли пропаганду Росії

Окупований Крим отримав перші поставки фруктів і ягід із Сирії, на що російські пропагандисти заявили, що "Сирія годує півострів".
Зокрема, обсяг зовнішньої торгівлі Криму з Сирією вперше досяг 200 тисяч доларів, повідомила пресслужба "міністерства економічного розвитку республіки".
"Згідно з даними Кримської митниці, в січні – червні 2019 року товарообіг склав $210,6 тисяч. Обсяг експорту товарів із Республіки Крим у Сирійську Арабську Республіку (САР) склав $196,62 тисяч", – відзначили представники окупаційного відомства.
При цьому самі кримчани висміяли обсяг торгівлі і заяви, що "Сирія годує Крим".
"Обсяг зовнішньої торгівлі Криму з Сирією вперше перевищив (аж) 200 тисяч доларів, повідомили окупанти. Пропагандони вийшли під заголовком "Сирія стала годувати Крим". Тим часом жителі Сімферополя поспішили прокоментувати це небувале вставання з колін", – пише в Twitter блогер Кримський бандерівець.
"Це новина для тих, хто рахувати не вміє?" – задався питанням Sergey Kudryashov.
"Ага три піддони апельсинів за весь час із Сирії привезли, а туди 1 контейнер з гречкою відправили. Це весь товарообіг за 5 років. Вони на зустрічі разів у 20 грошей більше витратили", – заявив Roma Krek.
"Приводу для гордості зовсім немає. Так собі торгівля. Торгують із Сирією тільки ті, хто сам не визнаний", – зазначив Valery Lesnoy.
"Уххахахах, прям гордість", – підсумував Valery Efimenko.
Обсяг зовнішньої торгівлі Криму з Сирією вперше перевищив (аж) 200 тисяч доларів, повідомили окупанти. Пропагандони вийшли під заголовком "Сирія стала годувати Крим" https://t.co/yvTuAciUMC. Тим часом жителі Сімферополя поспішили прокоментувати це небувале вставання з колін: pic.twitter.com/kJ5M7z2lZS- Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) August 29, 2019
Російські пропагандисти заявили, що "Сирія годує півострів"
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму ціни на продукти виявилися вищими, ніж у російській столиці Москві.
Зокрема окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського мосту ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".
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