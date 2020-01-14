Сина Азарова судитимуть за відмивання $18 млн хабара від Клюєва

В Італії зажадали притягнути до відповідальності сина експрем'єра України Миколи Азарова Олексія за відмивання грошей, які сім'я нібито отримала в якості хабара від Андрія Клюєва за призначення його віцепрем'єром.

Про це повідомляє повідомляє "Громадське" з посиланням на італійську газету Corriere della Sera.

Так з'ясувалося, що в 2012 році фіктивна італійська фірма придбала дві вілли на Сардинії. За даними слідства, таким чином сім'я Азарових відмила майже 18 млн доларів.

Сина Азарова судитимуть за відмивання хабара Цензор.НЕТ

Італійські правоохоронці заявили, що дізналися від Генпрокуратури України, а також завдяки слідчим діям, проведеним на Кіпрі, в Австрії, Ліхтенштейні та Німеччины під координацією "Євроюсту", що гроші були отримані від Андрія Клюєва в 2010 році за призначення останнього на посаду віцепрем'єра.

Прокурор Адріано Скудьері впевнений, що в 2010 році Клюєв отримав пропозицію від тодішнього прем'єра Азарова "купити" посаду віцепрем'єра за хабар у вигляді угоди з нерухомістю на суму 17 мільйонів 775 000 доларів. Встановлені факти він виклав в обвинувальному акті, який передали в суд.

Частина цих незаконних коштsd надійшли на рахунки австрійської фірми Garda Handels Und Beteiligungs Gmbh, керівником якої був австрійський посередник Фрідріх Бублій – довірена особа родини Азарових.

У жовтні 2012 року ця австрійська фірма викупила акції фіктивної італійської компанії- "пустушки" під назвою Agosto 2012 Srl. У листопаді 2012-го і серпня 2013 року цю фірму використовували для покупки двох вілл на Сардинії – в місцевості Гольфо ді Маринелла (провінції Ольбія).

Стало відомо, що нерухомість спочатку була арештована слідчими, потім обмеження зняли на запит австрійця Бублій. Із появою нових обставин справи арешт відновили.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в жовтні 2018 року Генеральна прокуратура повідомила про підозру колишньому прем'єр-міністру Миколі Азарову та його синові – екснардепу Олексію Азарову в отриманні хабара в сумі більше 140 млн грн від Клюєва.

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