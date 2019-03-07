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Син Януковича продав свою останню нерухомість у Криму: що трапилося

9.1тЧитати матеріал російською

Син екс-президента України Віктора Януковича — Олександр — продав свою останню нерухомість в окупованому Криму.

Мова про великий пляжний павільйон у Ялті, йдеться у Telegram-каналі BAZA.

Зокрема ще у грудні 2016 року син екс-президента-втікача вклався у півострів, придбавши будівлю прощею 150 кв. м. на березі Чорного моря.

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"Це невеликий ангар, де зазвичай зберігають лежаки, парасольки і підпитих відпочивальників. Невідомо, що хотів зберігати там Янукович, але, мабуть, нічого підхожого не знайшлося", — зазначено у повідомленні.

Уже восени 2018 року Олександр Янукович продав цей пляжний павільйон власниці місцевого санаторію "Чорноморський" — Тетяні Котовій. Водночас сума операції не вказується.

Telegram-канал BAZA

Telegram-канал BAZA

Олександр і Віктор Януковичі

Олександр і Віктор Януковичі

ТСН

Нагадаємо, що Янукович залишив Україну в лютому 2014 року після масових розстрілів у центрі Києва. У жовтні 2016 року адвокат заявив, що екс-президент України отримав тимчасовий притулок у Росії.

Незважаючи на заяви російської сторони про те, що Янукович живе у Ростові-на-Дону, ГПУ вважає, що президент-втікач усе ж таки мешкає в Підмосков'ї.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Янукович у важкому стані потрапив у реанімацію московської клініки імені Скліфосовського. На лікування він поступив у нерухомому стані з підозрою на серйозну травму хребта, а також травму коліна.

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Тема
анексія Криму
Особи
Олександр ЯнуковичВіктор Янукович
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
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