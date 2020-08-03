Син ексвласника "Мотор-Січ" Богуслаєва придбав острів в Італії

Син колишнього власника компанії "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва Олександр придбав острів біля берегів італійської Лігурії за 10 млн євро (327 млн грн).

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Corriere della Sera.

Острів Галлінара розташований за 1,5 км від материка, між містами Альбенда і Алассіо. Ширина та довжина острова – менш ніж пів кілометра (470х450 метрів), він піднімається над рівнем моря на висоту 87 метрів.

Раніше він належав католицькій церкві, останні 150 років – заможним власникам промислових підприємств та банкірам.

Олександр Богуслаєв придбав його у дев'яти п’ємонтських та лігурійських родин, які спільно володіли Галлінарою протягом понад 40 років.

За інформацією видання, перемовини про придбання острова почалися у травні 2020 року та завершилися 17 липня.

42-річний Олександр Богуслаєв є сином В’ячеслава Богуслаєва, ексвласника "Мотор Січі".

ПАТ "Мотор Січ" – одна з провідних у світі корпорацій з розробки, виробництва, ремонту та сервісного обслуговування авіаційних газотурбінних двигунів для літаків та вертольотів, а також промислових газотурбінних установок. Підприємство розташоване в Шевченківському районі міста Запоріжжя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у грудні 2019 року акції українського авіабудівного заводу "Мотор-Січ" було продано покупцям з Китаю – компаніям Skyrizon Aircraft та Xinwei Technology Group.