Частині українців на карантині виплатять грошову допомогу на дитину

Роман Груша Економіка 14:02, 25.11.2020 Оновлено: 15:05, 25.11.2020

Сім’ям фізичних осіб-підприємців, які вимушені обмежити свою роботу через карантин, платитимуть 2 тисячі гривень допомоги на дитину.

"Дітям віком до 10 років держава допомагатиме з їх забезпеченням. Приблизно 2 тисячі гривень на кожну дитину буде витрачено", – повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду в середу, 25 листопада.

За його словами, загальне фінансування українських родин за цією програмою становитиме 1 млрд гривень.

На виплату допомоги на дітей можуть розраховувати ФОПи спрощеної системи першої та другої групи на період із 1 листопада до 31 грудня 2020 року.

Зокрема, продовжать виплату особам, які її отримували в травні-серпні без подання нової заяви та документів. Для тих, хто тільки планує звернутися – термін до 15 грудня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 14 листопада ввели карантин вихідного дня.

Найболючіше він вдарить по сфері громадського харчування. На вихідні припадає основна частина виторгу таких закладів.

Через це програми підтримки "Доступні кредити 5-7-9" і "Часткове безробіття" будуть максимально адаптовані під потреби й запити бізнесу.

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