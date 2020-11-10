"Сім'я Януковича" намагалась стягнути з НБУ 129 млн: Верховний суд ухвалив рішення

Валентина Гембарська Економіка 15:15, 10.11.2020

Верховний суд відкрив касаційне провадження за скаргою НБУ і призупинив рішення про стягнення компаніями з орбіти "сім'ї Януковича" 128,9 млн грн "майнової шкоди".

Як повідомляє FinBalance, таке рішення суд ухвалив 4 листопада. Раніше Господарський суд Києва і Північний апеляційний госпсуд задовольнили позов "Промислової інноваційної компанії" до Нацбанку про стягнення 128,9 млн грн. Зазначена компанія володіє 71% акцій Радикал Банку.

Радикал Банк, як і низку інших фінустанов на ринку, неофіційно пов'язували з представниками "сім'ї" Януковича.

Водночас Верховний суд задовольнив клопотання НБУ про призупинення виконання зазначених судових рішень у цій справі до закінчення їх перегляду в касаційному порядку. Варто відзначити, що вона розглядається в судах по другому колу.

У серпні минулого року Верховний суд частково задовольнив касаційну скаргу НБУ і скасував рішення судів нижчих інстанцій про відшкодування майнової шкоди.

У "Промисловій інноваційній компанії" вважають, що акціонеру банку завдали шкоди у 2015 році, позбавивши корпоративних прав після рішення НБУ про віднесення Радикал Банку до категорії неплатоспроможних. Тоді касаційний суд відправив справу на новий розгляд до Господарського суду Києва.

НБУ звертався в Північний апеляційний госпсуд про призначення експертизи, відповідно до закону про банки (ухваленого у травні 2020-го). У документі зазначено, що міжнародна аудиторська фірма повинна підтвердити розмір збитку. Це клопотання НБУ в серпні поточного року суд відмовився задовольнити.

Раніше Північний апеляційний госпсуд рішенням від 28 липня відмовився задовольнити клопотання НБУ про закриття провадження про стягнення з регулятора 129 млн грн "майнової шкоди". Ситуація повторилася 8 вересня 2020-го, цей же суд знову відмовив центробанку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Радикал Банк визнали неплатоспроможним 9 липня 2015-го, і на наступний день в нього ввели тимчасову адміністрацію. У березні Господарський суд Києва задовольнив позов про відшкодування збитку акціонерам Радикал Банку.

НБУ зобов'язали виплатити зазначеній компанії збиток у розмірі 128,9 млн грн. Розмір збитку дорівнює вартості його корпоративних прав.

За інформацією Нацбанку, у червні 2015-го бенефіціарами "Промислової інноваційної компанії" виступали Максим Шпак та Анрі Веремійченко.

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