Сім'я Суркісів подала в суд через публікації про виведення коштів із ПриватБанку

Сім'я Суркісів подала в суд через публікацію про виведення коштів з ПриватБанку.

Родина Суркісів подала позов щодо захисту честі, гідності та ділової репутації у зв'язку з публікаціями про нібито їх причетність до виведення коштів з ПриватБанку.

Як повідомив родинни адвокат, автори поширюваної інформації чітко усвідомлювали її недостовірний характер, адже вона не підтверджена жодним офіційним документом, передає "РБК-Україна".

"Нещодавно в ефірі телеканалу "Прямий" Сергієм Фурсою з посиланням нібито на звіт агентства Kroll була оприлюднена маніпулятивна та брехлива інформація про причетність родини Суркісів до злочинної схеми виведення коштів з ПриватБанку, що призвело до неплатоспроможності банку", – повідомила сторона захисту.

"Подібні заяви ганьблять честь, гідність та ділову репутацію родини Суркісів. У зв’язку з цим Григорій та Ігор Суркіси та їхній батько звернулись із позовом про визнання інформації недостовірною та зобов’язання її спростування", – додали у Суркісів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ПриватБанк через суд хоче повернути 407 млн гривень, які у 2018 році з нього стягнули на користь братів Суркісів у справах за позовами АТ "А-Банк" та ТОВ "ФК "Динамо "Київ", що їм належать.